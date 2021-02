Fortuna Liga: Fábry remek szabadrúgásgólja is kevés volt a nyitraiak ellen

A találkozóra a tavaszi szezonnyitányon került volna sor, de akkor az aranyosmaróti pálya alkalmatlansága miatt elhalasztani kényszerültek a meccset.

Alig kezdődött el a mérkőzés, máris megszerezték a vezetést a nyitraiak: Fabiš jobbról érkező lapos beadása megtalálta a túloldalon érkező egykori szlovák válogatott Jendrišeket, aki ballal a hosszúba lőtt. A szerediek viszont húsz percen belül válaszolni tudtak a bekapott gólra. Jó húsz méterről végezhetett el szabadrúgást a Sereď, a DAC-tól kölcsönkapott Fábry pedig ballal mesterien a hálóba tekert. Viszont még mielőtt a szerediek a vezetés megszerzésén is elgondolkodhattak volna, a félidei sípszó vége előtt jött a hidegzuhany: a játékvezető második sárga lappal zuhanyozni küldte Slaninkát. A szünetet követően a vendégek gyorsan kihasználták az emberelőnyt: Jendrišek kapott remek labdát a védőfal mögé, Yakubu kapussal szemben pedig már nem hibázott. A hátralévő időben is a zoboraljai együttes volt aktívabb, de újabb gól már nem született. A végén még a nyitraiaktól Celebi is a kiállítás sorsára jutott, de ez már nem osztott, nem szorzott.



Eredmény:

ŠKF Sereď – FC Nitra 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 18. Fábry – 2., 56. Jendrišek

Piros lapok: 41. Slaninka (SER) – 90. Celebi (NIT)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 12 gól

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

Čataković (Trenčín) – 7 gól

(tt)