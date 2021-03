Fortuna Liga: Áprilistól jön a VAR

A VAR rendszere, amelynek a technológiájáért és a legfelső szlovákiai bajnokságban való működésbe helyezéséért a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SZLSZ) és partnere, a Ligás Klubok Uniója (LKU) felel, 2021. április 3-tól, tehát a szezon rájátszásának 3. fordulójától kerül bevezetésre a Fortuna Ligában. A VAR rendszerét a játékvezetők mindegyik forduló két mérkőzésén fogják használni. Ez az ún. televíziós, tehát az olyan találkozókat érinti, amelyeket a szurkolók az Orange Sport és az RTVS csatornáin követhetnek figyelemmel. „Ez főleg amiatt van, hogy ezek a mérkőzések rendelkeznek a televíziós kamerákból érkező professzionális jelforrással” – nyilatkozta a SZLSZ projektmenedzsere, Vladimír Medveď.

A rájátszás említett 3. fordulójában jövő vasárnap Zsolnán az Orange Sport kamerái előtt lép pályára a DAC, így tehát a VAR is segédkezik majd ezen a találkozón.

„Bízunk benne, hogy a VAR rendszere pozitívan járul majd hozzá a Fortuna Liga menetéhez. Az egész szezon során együtt dolgoztunk a Szlovák Labdarúgó-szövetséggel a rendszer működésbe helyezésén a bajnokságunk egyes stadionjaiban, így a VAR ún. offline módban futott. A projekt teljes egészében a Szlovák Labdarúgó-szövetség égisze alatt működik. A VAR rá van kapcsolva a televíziós mérkőzésekre, amelyek a Fortuna Liga tavaszi felétől 9 kamerával, megnövelt produkciós normával kerülnek közvetítésre. A szurkolóknak nemcsak a futball fog jobb élményt jelenteni, ami a nézőszámokon is megmutatkozik, hanem a kameraszám növelése elengedhetetlen volt a VAR rendszere számára is. A Fortuna Liga klubjai közösen a partnerekkel maximálisan a segítségünkre voltak a projekt üzembe helyezése során” – nyilatkozta a Fortuna Liga honlapjának a LKU elnöke, Ivan Kozák.

A VAR rendszerének alapelvei

A VAR a játékvezető segédje, amely a főbíró által meghozott döntéseket ellenőrzi videójel használatával. Célja az emberi hibák minimalizálása, amelyek alaposan befolyásolják a mérkőzés végeredményét.

Fontos tudatosítani, hogy a VAR csak nyilvánvaló és szemmel látható hiba, illetve az itt felsoroltakkal kapcsolatos incidensek észre nem vételének esetén segít a játékvezetőnek:

- gól

- tizenegyes

- azonnali piros lap

- a játékosok téves azonosítása (amikor a játékvezető nem a megfelelő játékost állítja ki)

A VAR csapata a videóoperációs helyiségben (VOR) helyezkedik el, ahonnan automatikusan ellenőrzi a játékvezető mindegyik döntését, amely a négy fentebb említett kategóriába esik. A helyiségben tartózkodik a VAR játékvezető, az ő asszisztense (AVAR) és a rendszeroperátor. Továbbá négy monitor is megtalálható a helyiségben, amelyekből egy néhány másodperces késéssel működik és szükség esetén a VAR játékvezető képes rögtön azonnal ellenőrizni a szituációt a „késleltetett” monitoron. További monitor áll az AVAR rendelkezésére, főleg a játékosok lesállásának az eldöntésére. A negyedik monitor a rendszeroperátort szolgálja ki, aki a VAR vagy az AVAR utasítására közelebb hozza, megállítja a szituációkat, kamerákat vált stb.

Ha a VAR az ellenőrzés során nem talál hibát, akkor azt jelenti a játékvezetőnek. Ezt „csendes ellenőrzésnek” hívják, amely nem igényel további lépéseket és általában nem okoz játékmegszakítást.

Abban az esetben, ha a VAR egy nyilvánvaló és szemmel látható hibát észlel, három forgatókönyv lehetséges:

- a VAR javaslatára törlődik a döntés

- helyszíni ellenőrzés ajánlása (OFR, On-field review)

- a főbíró a VAR tanácsainak ignorálása mellett dönt

A döntést az OFR nélkül is semmissé lehet tenni, ha az lesálláshoz vagy a szabálytalanság helyéhez (hogy a tizenhatoson belül vagy kívül történt a szabálytalanság) kapcsolódik. Az OFR főleg annak eldöntésekor ajánlott, hogy szabálytalanság történt-e vagy hogy az adott szabálytalanságot piros lappal kell-e büntetni. A játékvezető a képernyőt jelentő, téglalap alakot formázó kezeivel jelez az OFR-ről. Mindegyik esetben a főbíró hozza meg a végső döntést, aki akár teljesen is ignorálhatja a VAR-t.

Mit gondolnak a VAR Szlovákiában való bevezetéséről a DAC képviselői:

Bernd Storck vezetőedző: „Véleményem szerint fontos a videóbíró bevezetése, hogy a labdarúgás még inkább igazságos legyen. Segítségével a vitatott játékhelyzeteket könnyebben meg lehet ítélni a tizenhatoson belül és kívül is. A játékvezetőnek továbbra is úgy kellene tevékenykednie, mint eddig, a videóbírónak pedig támogatnia őt. Nagyon fontos, hogy a játékvezetők se csak és kizárólag a videóbíróra összpontosítsanak. A VAR bevezetése segíteni fog nekünk és ha megnézzük a környező országokat, akkor láthatjuk, hogy mekkora szükség van rá. A videóbíró igazságosabb döntéseket hoz majd, hozzájárulva ezzel a szlovákiai labdarúgás fejlődéséhez. Nagyban támogatom a VAR bevezetését és örülök, hogy erre itt is hamarosan sor kerül. Meg kell azonban tanítani az embereket a VAR használatára, hogy tudják, mikor kell a háttérből támogatniuk a játékvezetőket. A játékvezetőknek pedig tisztában kell lenniük azzal, hogy mikor vehetik igénybe a VAR segítségét. Nagyon fontos, hogy a VAR és a játékvezető is tudja a dolgát, nekik egy csapatként kell összedolgozniuk annak érdekében, hogy a labdarúgásban minél több tiszta és fér döntés szülessen.”

Dominik Kružliak: „Támogatom a VAR bevezetését Szlovákiában. Már várjuk, hogy a döntéseket a videón is vissza lehessen nézni, ahogy azt a nagy európai bajnokságokban is láthatjuk. Sok vitatott szituációt éltünk át, amelyek hol minket, hol pedig az ellenfelünket sújtották. A VAR nagy segítség lesz a játékvezetők számára. Meglátjuk, mi lesz, de én mindenesetre örülök neki.”



(dac1904.sk)