Fortuna Liga, 7. forduló: Schäfer gyönyörű gólja is kevés volt a Slovan ellen

Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, de olykor zavarba hozható volt a hazai védelem, így a Slovan előtt adódtak az első komolyabb helyzetek. Előbb Božikov maradt le Čavrić átadásáról, majd Green lőtt a kapu mellé. Az átigazolási hajrában szerzett játékosok közül csupán Lamkel Zé kapott helyet a DAC kezdőcsapatában, és az ő nevéhez fűződik az első hazai helyzet is, Chovan kapus viszont szögletre tenyerelte a lövését. A túloldalon Brunetti hibáját követően Henty mehetett kapura, de éles szögből leadott lövését Jedlička hárítani tudta. Tíz perccel később újfent a Slovan támadója került helyzetbe, de a hosszú sarok mellé lőtt. Pár pillanattal később egy tetszetős akció során hasonló helyzetet hagyott ki a hazaiaktól Andzouana is.

Hazai helyzettel indult a második félidő, Lamkel Zé ballábas lökete nem sokkal ment a kapu mellé. Az 58. percben Németh Antal pályára küldte Hahn Jánost, a DAC játéka pedig szemmel láthatóan felélénkült. Sőt, egy kiugratást követően be is talált a magyar támadó, de a gólt végül les miatt nem adta a játékvezető. Nem sokkal később újfent Hahn került helyzetbe, de a védők blokkolni tudtak, majd Lamkel Zé hagyott ki óriási helyzetet: Andzouana gyönyörűen vette észre, hogy csapattársa megindult, és oda is tette neki a labdát, ő pedig szépen vette át, de a kissé bizonytalanul kifutó Chovan kapus végül leért a gyengén helyezett lövésére. A túloldalon Jedlička szedte le a labdát Henty lábáról, majd a csereként beálló Rabiu bombázott a kapu mellé. A 72. percben megszerezte a vezetést a DAC: Schäfer András gondolt egyet, és 25-28 méterről megeresztett egy lövést, ami a jobb felsőbe zúdult. Chovan kapus alaposan mellényúlt. A magyar középpályás ezzel a találattal valószínűleg újfent pályázhat a hónap gólja címre. Csakhogy nem sokáig örülhettek a hazaiak, ugyanis nem sokkal a középkezdést követően Blackman lemaradt Zmrhalról, aki a kimozduló Jedlička mellett a rövid alsóba helyezett. Nem sok hiányzott, hogy a Slovan megfordítsa a mérkőzést, ugyanis egy pontrúgást követően Schäfer fejéről a saját kapuja felé tartott a labda, de Jedlička óriási védéssel megmentette csapatát. A hajrában újfent a magyar középpályás került helyzetbe, de ezúttal már a pozsonyiak kapujánál, lövését viszont Chovan kitenyerelte. A hosszabbítás inkább a videóbírózásról szólt, mintsem a játékról – a játékvezető sokáig nem tudta eldönteni, hogy buktatták-e Hahnt a Slovan tizenhatosán belül, de a spori végül nem ítélt büntetőt.

A mérkőzés tehát 1:1-es döntetlennel ért véget, a Slovan így elveszítette száz százalékos formáját a bajnokságban.



Eredmény:

FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 72. Schäfer – 74. Zmrhal



A szombati eredmények:

FK Senica – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gólszerző: 75. Mashike Sukisa

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 49. Artabe – 9. Savvidis, 90+2. Twardzik (11-esből)

MŠK Žilina – AS Trenčín 1:3 (1:2)

Gólszerzők: 42. Ďuriš – 8. Madu, 39. Kadák, 48. Azango

ŠKF Sereď – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 21. Dias, 41. Haša



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 71. Mondek, 82. Čonka – 39. Regáli, 55. Takáč



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 5 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Schäfer (DAC) – 3 gól

Sukisa (Senica) – 3 gól

Zmrhal (Slovan) – 3 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 3 gól

Henty (Slovan) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

