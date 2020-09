Fortuna Liga, 7. forduló: A győzelmi széria megnyújtásáért küzd a DAC, de a kellemetlen emlék még most is kísért

Egyre csak húzódik a DAC fantasztikus sorozata, amely immár 8 győztesen megvívott mérkőzésből áll. A sárga-kékek a bajnokságban hatból hatszor gyűjtötték be a három pontot, emellett az Európa-liga selejtezőjében is hallattak magukról. Az izlandi Hafnarfjördur legyőzését követően csütörtökön óriási csatában a cseh Jablonec együttesét is két vállra fektették, ezzel bejutottak a harmadik körbe, ahol az osztrák LASK Linz lesz az ellenfelük.

Nem sok idejük maradt Kalmáréknak az ünneplésre, vasárnap ugyanis már bajnoki kötelezettségek elé néznek. Ezúttal annak a Senicának az otthonában lépnek pályára, amely két 0:4-es vereséggel kezdte az idei szezont, az ezt követő három bajnokijukon viszont veretlenek maradtak (egy győzelem, két döntetlen). Igaz, ezt a teljesítményt olyan csapatok ellen érték el, mint a Michalovce, a Nitra és a Zlaté Moravce. A senicaiak jelenleg egymeccses hátrányban vannak, ugyanis a Slovan elleni találkozójukat elhalasztották a pozsonyiak koronakálváriája miatt.

Az előző szezonban a DAC és a Senica kétszer találkozott egymással: szeptemberben a sárga-kékek Vida Kristopher találatával hozták el a három pontot Senicáról, februárban viszont Hélder Cristovao irányítása alatt nem bírtak soros ellenfelükkel. A DAC a bajnokságban utoljára 2015-ben szenvedett vereséget a Senicától, azóta 12 bajnokin három döntetlen született, kilencszer pedig a sárga-kékek örülhettek. Viszont ez idő alatt volt egy kupamérkőzés is, amit valószínűleg minden DAC-szurkoló kitörölne az emlékezetéből: 2018 októberében a Senica 5:1-es csapást mért a dunaszerdahelyi együttesre.

Bár a DAC programja mostanában elég sűrű, ami sok erőt kivesz a játékosokból, Bernd Storck vezetőedzőnek így is van kihez nyúlnia a csapat összeállításakor – még ha a bajnokságban és az Európa-ligában is csak a legszükségesebb esetben változtat a jól bevált kezdőcsapaton. A vasárnapi bajnokin nem lehet ott Jannik Müller, aki a Ružomberok elleni találkozón a kiállítás sorsára jutott, Sidney Friede pedig betegség miatt nem lépett pályára csütörtökön az Európa-ligában, így az ő játéka is kérdéses. A Senica ellen így olyan játékosok is szóhoz juthatnak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak – köztük a hosszú lábadozásból felépülő Danylo Beskorovainyi, aki már a Jablonec ellen is kapott néhány percet.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2019/2020-as szezonban:

Zsolnára látogat vasárnap a címvédő Slovan, a két csapat jelenlegi formáját nézve pedig nehéz megjósolni az összecsapás végkimenetelét. A zsolnaiak kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújtanak idén: négy góllal győzték le a Senicát és a Trenčínt, hattal a Michalovcét, ugyanakkor alulmaradtak a Nitrával, a Pohroniével és legutóbb a Sereď csapatával szemben is. A Slovan ugyan a második helyen áll a bajnokságban, az elmúlt időben mutatott játéka azonban nem volt túl meggyőző, ezen pedig az edzőváltás sem segített (lásd a Slovan harmatgyenge teljesítményét a Kuopio elleni EL-selejtezőben).

A sorozatban három bajnokit elbukó nagyszombatiak azt a ViOn-t fogadják, amely eddigi hat bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni – éppen a Slovan ellen. A Ružomberok az utolsó előtti helyen tanyázó Michalovce ellen száll harcba idei első bajnoki győzelméért, a szintén nyeretlenül sereghajtó Trenčín a Nitra együttesét látja vendégül, a megtáltosodó Sereď pedig a Pohronie otthonából hozhat el újabb fontos pontokat.



A 7. forduló programja:

Szeptember 19. (szombat)

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce (19:00)

FK Pohronie – ŠKF Sereď (19:00)

AS Trenčín – FC Nitra (19:00)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (20:00)



Szeptember 20. (vasárnap)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (18:00)

FK Senica – FC DAC 1904 (19:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Ramirez (DAC) – 4 gól

Kurminowski (Žilina) – 3 gól

Davis (DAC) – 3 gól

Divković (DAC) – 3 gól

Medved (Slovan) – 3 gól

Strelec (Slovan) – 3 gól

Balić (DAC) – 3 gól

Čataković (Trenčín) – 3 gól

Faško (Nitra) – 3 gól

Špehar (Sereď) – 3 gól

(tt)