Fortuna Liga, 6. forduló: Őrült meccs Dunaszerdahelyen, emberhátrányban fordított a DAC!

Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat aktívan próbálkozott, az első komolyabb helyzetre viszont a 12. percig kellett várni. Balić ívelését követően Divković próbálkozott közelről, de a labda elakadt Macík kapus lábaiban. A kipattanó újfent a horvát támadó elé került, viszont a rózsahegyi hálóőr jól zárta a szöget. Alig telt el pár perc, újabb ordító helyzet adódott a DAC előtt. Ramirez egy az egyben mehetett Macíkra, de kissé kisodródva a kapu mellé lőtt. A túloldalon szinte azonnal jött a válasz: Jedličkának kellett hárítania Takáč éles szögből leadott lövését. A rózsahegyiek ezúttal nem a tipikus bunkerfocit játszották, ennek pedig meg is lett az eredménye. A 20. percben Kmeť továbbított egy beadást Almásinak, aki egyből lőtt, Jedlička viszont olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda a kapufáról a halóba pattant. A hazaiak kétségbeesetten mentek az eredmény után, de játékuk nem volt túl meggyőző be- becsúszott egy kis pontatlanság is. A 34. percben jött az újabb hidegzuhany: Gerec esett el az utolsó emberként érkező Müller előtt, és úgy tűnt, a DAC védője nem ért hozzá a rózsahegyi játékoshoz, hiszen kb. 1 méterre volt tőle. Sedlák játékvezető azonban azonnali piros lappal kiállította a hazai védőt. A vendégek próbálták kihasználni a váratlanul jött emberelőnyt, de legnagyobb helyzetükben Schäfer blokkolta Takáč lövését. Az első játékrész vége előtt még Divković előtt adódott helyzet, de gyengécske lövését Macík könnyedén hárította.

A második játékrészre mintha egy teljesen másik hazai csapat futott volna ki, ugyanis egyáltalán nem látszott, hogy emberhátrányban futballoznak. A sárga-kékek nagyobb sebességre kapcsoltak, sokkal agresszívebbek, sokkal aktívabbak voltak, egy tetszetős akció végén pedig sikerült is egyenlíteniük. Kalmár mesterien hozta el a labdát a saját térfeléről, majd Divkovićhoz továbbított, aki a balról érkező Davist játszotta meg. A panamai védő felnézett, majd középre ívelt, Kalmár pedig védőjét megelőzve a kapuba fejelt. Rohamozott a DAC, Divković centere még elszáguldott a kapu előtt, az 57. percben viszont újfent a kapuban táncolt a labda. Ramirez vagy 35 méterre fordult le védőjéről, majd tolt néhányat a labdán, és egy hatalmas lövéssel mattolta Macíkot. 2:1, de a hazaiak még ekkor sem álltak le! Kalmár kb. 30 méterről lőtt kapura egy szabadrúgást, a labda pedig lepattant Macík előtt, és a bal alsóban kötött ki. A DAC hat perc alatt megfordította a mérkőzést úgy, hogy kétgólos előnyre tett szert. A rózsahegyiek viszont nem adták könnyen magukat. Nem sokkal a DAC harmadik találatát követően Jedlička még védeni tudta Gerec lövését, az ismétlést azonban Kmeť a hálóba varrta. Fél óra volt még hátra, hogy az emberelőnyben játszó vendégek kezdjenek valamit az eredménnyel, de újfent a sárga-kékek előtt adódtak helyzetek – előbb Kalmár életerős szabadrúgását védte Macík, majd Kružliak durrantott a hosszú sarok mellé. Az utolsó negyed órára a rózsahegyiek beszorították ellenfelüket a kapujuk elé, és nem is voltak messze az egyenlítéstől: Jedlička óriási bravúrral védte Brenkus megpattanó lövését. A hajrában a csereként beálló Boďa megkapta második sárgáját így mehetett is zuhanyozni, a hazaiak pedig az utolsó percekre már nem engedték ki a mérkőzést a kezükből.

A DAC emberhátrányban fordítva 3:2-re legyőzte a Ružomberok együttesét, ezzel hat fordulót követően is száz százalékos mérleggel vezeti a bajnokságot.



Eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 13. Medved, 22. Nono

FC Nitra – FK Pohronie 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 22. Kolčák, 88. Weir (öngól), 90+3. Danek – 65. Mazan

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 3:2 (0:1)

Gólszerzők: 53.,59. Kalmár, 57. Ramírez – 20. Almási, 62. Kmeť

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 82. Phillips – 40. Čataković

ŠKF Sereď – MŠK Žilina 3:2 (2:0)

Gólszerzők: 28. Pankarićan, 41., 54. Špehar – 76. Vallo, 90+3. Kurminowski

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 2:2 (1:2)

Gólszerzők: 34. Balaj, 61. Hrnčár – 1. Piroska (11-esből), 38. Košťál



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Ramirez (DAC) – 4 gól

Kurminowski (Žilina) – 3 gól

Davis (DAC) – 3 gól

Divković (DAC) – 3 gól

Medved (Slovan) – 3 gól

Strelec (Slovan) – 3 gól

Balić (DAC) – 3 gól

Čataković (Trenčín) – 3 gól

Faško (Nitra) – 3 gól

Špehar (Sereď) – 3 gól



(tt)