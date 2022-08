Fortuna Liga, 6. forduló: Két alapember nélkül a kerületi rangadón

Két rangadót is rendeznek hétvégén a Fortuna Liga aktuális fordulójában, egyiken pedig a DAC is érdekelt.

A DAC legutóbb az újonc Banská Bystrica felett aratott 3:0-s hazai győzelemmel feledtette az FCSB elleni búcsút az Európa Konferencia Liga selejtezőjében. A sárga-kékek így továbbra is veretlenek a bajnokságban, 11 szerzett pontjuknak köszönhetően a második helyen állnak, egy ponttal lemaradva a Slovan mögött. Emellett szezonbeli 2 kapott góljuknak köszönhetően a bajnokság legjobb védelmét tudhatják magukénak (sorozatban három bajnoki óta nem rezdült meg a dunaszerdahelyiek hálója).

Viszont azt is el kell mondani, hogy az első öt fordulóban csupán egy komolyabb ellenfél volt terítéken a Žilina képében, rajta kívül a két újonc, a Banská Bystrica és a Podbrezová, a tavalyi zöldfülű Liptovský Mikuláš, valamint a jelenleg sereghajtó Zlaté Moravce volt az ellenfél. Hétvégén már komolyabb erőt képviselő csapat következik, mégpedig a kerületi rivális Spartak Trnava.

A nagyszombatiak az előző szezonban sokáig tartották a lépést a listavezető Slovannal, de a gyenge tavaszi teljesítményük miatt végül be kellett érniük a harmadik hellyel. Öröm az ürömben, hogy legalább a szlovák kupát sikerült megszerezniük. A nyári felkészülés során hat mérkőzést játszottak, de csak egyet tudtak megnyerni (Petržalka 5:1), négyszer döntetleneztek (Skalica 0:0, Maribor 2:2, Dinamo Zagreb 3:3, Ostrava 0:0), egyszer pedig kikaptak (Partizan 0:3). A Zlaté Moravce legyőzésével kezdték az új szezont Michal Gašparík fiai, de aztán meglepetésre kikaptak hazai pályán az újonc besztercebányaiaktól. Következett egy újabb hazai botlás a szintén újonc Podbrezová ellen (1:1), de a zsolnaiakat sem tudták két vállra fektetni hazai környezetben (2:2). Legutóbb egy 4:0-s nagymihályi győzelemmel feledtették az elmúlt időszak kisiklásait. Kupagyőztesként a Spartak az Európa Konferencia Liga selejtezőjének 2. fordulójában kezdett, a walesi Newtown pedig nem is jelentett nagy kihívást (4:1, 2:1), a következő körben érkező lengyel Rakow viszont már nagy falatnak bizonyult (0:2, 0:1).

Az előző szezonban a DAC és a Spartak négyszer is találkozott: az alapszakasz során a nagyszombatiak simán nyertek a MOL Arénában, a visszavágó pedig pontosztozkodással ért véget. Egy hónappal később újfent egymásnak feszültek a csapatok, immár a rájátszásban. Dunaszerdahelyen 1:1-es döntetlen született, májusban viszont a Spartak győzni tudott hazai közönség előtt. A sárga-kékek utoljára 2021 májusában tudták legyőzni kerületi riválisukat, hazai pályán, idegenben viszont utoljára 2020. november végén diadalmaskodtak.

Adrián Guľáék előtt tehát igazi erőpróba áll, most derülhet ki igazán, mire is képes a csapat a komolyabb ellenfelekkel szemben. Nehezíti a dunaszerdahelyi mester dolgát, hogy nem számíthat két alapemberére: röviddel a visszatérése után ismét megsérült Kalmár Zsolt, de heteket kell kihagynia az ugyancsak sérülésből visszatérő Eric Davisnek, akit a besztercebányaiak elleni mérkőzésen már tíz perc után le kellett cserélni.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

A forduló másik rangadóját vasárnap rendezik, ezen a Slovan Bratislava fogadja az MŠK Žilina együttesét. A rossz kezdést követően megtáltosodtak Weissék a Fortuna Ligában, sorozatban négy megnyert mérkőzésüknek köszönhetően az élre álltak, ezeken a találkozókon pedig összesen 16-szor voltak eredményesek. A nemzetközi porondon viszont nincs szerencséjük, a Bajnokok Ligája után az Európa-ligától is búcsúztak, csütörtökön pedig az Európa Konferencia Liga play-offjában is alulmaradt a bosnyák Zrinjski vendégeként. A zsolnaiak eddig lényegesen jobb szezont produkálnak a tavalyihoz képest, idén még nem találtak legyőzőre a bajnokságban.

Legutóbb az újoncok párharcával kezdődött a forduló, és most is hasonló a forgatókönyv, ezúttal viszont a Podbrezová fogadja a besztercebányaiakat. A hazaiak talán álmodni sem mertek ilyen kezdésről: öt bajnokit vívtak meg veretlenül, miközben már találkoztak a Slovannal, a Ružomberokkal, a Spartakkal és a DAC-cal is.

Valószínűleg nem ezen a hétvégén szerzi meg szezonbeli első győzelmét a Zlaté Moravce, amely a szintén veretlen Ružomberokot fogadja. A Liptovský Mikuláš sem örülhetett még idén három pontnak, a Trenčín otthonában tehet kísérletet ennek megszerzésére. A Michalovce a pontokat szorgosan gyűjtögető Skalica ellenében vetne véget három mérkőzés óta tartó vereségszériájának.



Az alapszakasz 6. fordulójának programja:

Augusztus 19. (péntek)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla Banská Bystrica (20:30)



Augusztus 20. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica (18:00)

AS Trenčín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (18:00)



Augusztus 21. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (20:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Hrnčár (Slovan) – 5 gól

Krstović (DAC) – 4 gól

Depetris (B. Bystrica) – 3 gól

(tt)