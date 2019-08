Fortuna Liga, 5. forduló: Hadilábon áll a góllövéssel a DAC, hibátlan a Slovan és a Žilina

Nem várták túl jó formában a Michalovce elleni bajnokit a sárga-kékek – annak ellenére, hogy hétközben győzni tudtak a Slovnaft Cupban, a bajnokságban utóbbi két mérkőzésükön alulmaradtak. Hogy ne legyen elég mindez, a csapatból sérülés miatt kiesett két meghatározó játékos, Kalmár és Ronan. Nem jött be jóslatunk, miszerint Fábry vagy Veselovský bekerülhet a kezdőbe, viszont Peter Hyballa így is alaposan átvariálta a csapatot: a védelem közepén Beskorovainiyt szerepeltette, Oravecet feltolta védekező középpályásnak, a sérültek helyére pedig a két Vidát állította be.

Hazai mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés, de a sárga-kékek nem tudtak az első percekben veszélyesebb helyzetet kialakítani. Nem úgy a nagymihályiak! A Michalovce első valamirevaló helyzetéből vezetést szerzett: Žofčák indította Sidibét, aki Beskorovainiy mellett visszahúzta a labdát, majd a rövid sarokba passzolt. A bekapott gólt követően a DAC nagyobb gázra kapcsolt, de a gólszerzéssel ezúttal is hadilábon állt a csapat. Kružliak néhány méterről a kapu fölé fejelt, majd nem sokkal később Ramirez lövését hárította a gólvonalon Rota. A hazai közönség nem volt elégedett a látottakkal, nem egyszer hangos füttyszóval, vagy az „ébresztő“ skandálásával fejezte ki nemtetszését. Nem sokkal a félidő vége előtt majdnem megszerezte második találatát is a Michalovce, miután Beskorovainiy labdát veszített hátul, de Sidibe végül kisodródva a kapu mellé lőtt.

A DAC a második játékrészben is nyomás alá helyezte a Michalovcét. A sárga-kékek több nagy helyzetet is kidolgoztak, de vagy a védők blokkoltak, vagy Kira kapus mentett. A 75. percben végül megtört a jég: körbepasszolgatták a sárga-kékek a vendégek tizenhatosának jobb felét, majd Koštrna ívelt középre, Taiwo pedig a kapuba fejelt. A mérkőzés hátralévő részében is a DAC dominált, de több veszélyes helyzetet már nem tudott kialakítani, így maradt az 1:1-es döntetlen.

A DAC így már három mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, a csapat játékában ezúttal is akadtak pontatlanságok, a helyzetkihasználást pedig továbbra sem sikerült orvosolni.

Továbbra is őrzi hibátlan mérlegét a Slovan és a Žilina. A pozsonyiak a Sereď vendégeként gurítottak négyet, míg a zsolnaiak hazai pályán verték magabiztos játékkal 3:0-ra a Nitra együttesét.

A DAC után újabb értékes skalpot gyűjtött be a Trenčín, amely ezúttal a Spartak Trnava otthonában tudott győzni. A vezetést ugyan a hazaiak szerezték meg Sobczyk révén, de Comvalius még az első félidőben egyenlíteni tudott. A trencséniek a 72. percben szerezték meg a mindent eldöntő találatot Mitrea öngóljával.

Két döntetlen is született szombaton. A Senica úgy játszott 2:2-t a Ružomberokkal, hogy a hazaiak már a 31. percben 2:0-ra vezettek. A rózsahegyiek még az első félidőben szépíteni tudtak, majd a második játékrészben ki is egyenlítettek. Szorgosan gyűjtögeti a pontokat a Pohronie, amely ezúttal Aranyosmaróton játszott gól nélküli döntetlent.



Eredmények:

FC Spartak Trnava – AS Trenčín 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 29. Sobczyk – 35. Comvalius, 72. Mitrea (öngól)

ŠKF Iclinic Sereď – ŠK Slovan Bratislava 0:4 (0:2)

Gólszerzők: 24. Bajrić, 42. Suchockij, 65. Šporar, 90+2. Ratão

MŠK Žilina – FC Nitra 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 17. Bernát, 35. Bernát, 84. Ďuriš

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie 0:0

FK Senica – MFK Ružomberok 2:2 (2:1)

Gólszerzők: 19., 31. Castaňeda – 45+2. Twardzik (11-esből), 65. Novotný

FC DAC 1904 - Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 75. Abdulrahman – 8. Sidibé

A bajnokság állása:

(tt)