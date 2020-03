Fortuna Liga, 22. forduló: Tíz ember ellen sem ment a DAC-nak

Nem úgy kezdték a mérkőzést a sárga-kékek, mint egy hete Zsolnán, ezúttal nyoma sem volt a taktikus, begyakorolt játéknak. A hazaiak sokáig hátul járatták a labdát, a magasan letámadó nagyszombati játékosok azonban megnehezítették a védők dolgát. Az első tíz percben egyik csapat előtt sem adódott komolyabb lehetőség, a Spartak viszont első valamirevaló helyzetéből megszerezte a vezetést. Egy beadás utáni kavarodást követően Sobczyk talált be lesgyanús helyzetben. Nem mondhatni, hogy a bekapott gól felébresztette volna a hazaiakat, továbbra is a sokpasszos labdajáratós játékot erőltették, ez azonban nem vezetett eredményre. A 37. percben óriási helyzetbe kerültek a vendégek: egy kiugratást követően Sobczyk törhetett kapura, de a kifutó Száraz végül bravúrral védte a lövését. Egy perccel később Tesija előtt adódott lehetőség, de lövése a kapu fölé szállt. A DAC vezetőedzője is láthatta, hogy fiai nem igen tudnak mit kezdeni a nagyszombatiakkal, ezért még a félidő vége előtt becserélte Kalmárt.

Spartak-helyzettel indult a második játékrész: a jobb szélről indították Tavarest, aki a tizenhatosba érve azonnal lőtt, de Száraz ezúttal is a helyén volt. Néhány perccel később újfent a DAC kapusának kellett védenie, ezúttal Moenza próbálkozott. Az 59. percben óriási lehetőséget kapott a DAC: Turňa megkapta második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Fél óra emberelőny állt a sárga-kékek rendelkezésére, hogy valamit kezdjenek az állással, de ezen a meccsen semmi sem akart összejönni a hazaiaknak. Előbb Tzandaris kezezését nem látta szabálytalannak Pavlík játékvezető, majd Ramirez hagyta ki a lehetetlent: Fábry keveredett be a labdával a védők között a tizenhatoson belülre, majd az alapvonal közeléből középre tette, a labda felpattant, kissé Ramirez mögé, aki a hosszú saroknál várakozott, de ő képtelen volt bekotorni a kapuba. A 76. percben a csereként beálló Németh fejese ment fölé, majd nem sokkal később Ramirez jobb felsőbe tartó fejesét védte elképesztő reflexszel Rusov.

A DAC nem túl megnyerő játékkal kapott ki a Spartaktól, továbbra sem látszik, hogy a vezetőedző mit is akar kezdeni a csapattal. A nagyszombatiak győzelmükkel az ötödik helyen zárják az alapszakaszt, ez pedig azt jelenti, hogy a tavasz folyamán újfent összecsapnak a felsőházban.

Előzetesen öt csapat volt versenyben a felsőházat érő három pozícióért, ezek közül az egyiket a nagyszombatiak szerezték meg. Szintén a felsőházban, sőt a negyedik helyen zárja az alapszakaszt a Michalovce, amely Sidibe góljával legyőzte a sereghajtó Pohroniét. A Ružomberok végzett a hatodik, még felsőházat érő pozíción, miután 0:1-re kikapott Pozsonyban a Slovantól. A találkozó egyetlen gólját Ratao szerezte a hajrában.

Előzetesen még a Senicának is volt elméleti esélye arra, hogy a felsőházban végezzen, de nem bírt hazai pályán a Nitrával. A senicaiakon kívül a Trenčín kezében maradt a feketepéter, miután 0:2-es vereséget szenvedett Aranyosmaróton. A Žilina sima 3:0-s győzelmet aratott Nyitrán a Sereď ellen, így továbbra is tízpontos lemaradással üldözi a listavezető Slovant.

Az alapszakasz zárófordulóját követően a következő helyzet alakult ki: a tavaszt a felsőházban folytatja a Slovan, a Žilina, a DAC, a Michalovce, a Spartak és a Ružomberok. Az alsóház mezőnyét a Trenčín, a ViOn, a Senica, a Sereď, a Nitra és a Pohronie alkotja.



Eredmények:

ŠKF Iclinic Sereď – MŠK Žilina 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 38. Ďuriš, 44. Kurminowski, 60. Vallo

FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gólszerző: 13. Sobczyk

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 22. Sloboda, 50. Švec

FK Senica – FC Nitra 0:3 (0:0)

Gólszerzők: 46. Vrábel, 50. Ristovski, 90+3. Chobot

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gólszerző: 87. Ratão

MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gólszerző: 56. Sidibé



Az alapszakasz végeredménye:

(tt)