Fortuna Liga, 22. forduló: A Slovan nyerte a derbit, tovább növelte előnyét a DAC-cal szemben

Valóságos hidegzuhanyként kezdődött a mérkőzés a DAC számára. A pozsonyiak a harmadik percben szabadrúgást végezhettek el, de a sárga-kékek védőinek sikerült felszabadítaniuk. Csakhogy a kipattanó pontosan Weiss elé érkezett, aki a tizenhatos határáról, kapásból a bal felsőbe lőtt. Jedlička csak beleérni tudott a labdába. Az első percekben alig tudta megtartani a labdát a vendég csapat, a hazaiak magasan letámadtak, ennek pedig meg is lett az újabb eredménye. A DAC elveszítette hátul a labdát, ebből pedig megindult a Slovan: Daniel a partvonalhoz érve visszatette a labdát Medveděvnek, neki viszont a labdakezeléskor odarúgott Beskorovainyi, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest az első gólt jegyző Weiss értékesítette higgadtan. A vendégek lassacskán kezdtek feléledni, de sokszor csak tanácstalanul járatták hátul a labdát, képtelenek voltak túljutni a hazai védőfalon. A DAC mindegyre feljebb nyomult a pályán, a 32. percben pedig az addig remekül működő hazai védelmet zavarba is hozta. A pozsonyiak elveszítették a labdát a saját tizenhatosuk előtt, Balić pedig bevárta, majd szöktette a balról érkező Divkovićot, aki nem sokat teketóriázott, egyből a bal alsóba helyezett. A kontaktgól megszerzése után is a DAC volt aktívabb, de komolyabb helyzetet csak elvétve tudott kialakítani. Az első negyvenöt perc vége előtt még Divković eresztett meg egy éles lövést, de nem tudott túljárni Greif kapus eszén.

A fordulást követően is a DAC birtokolta többet a labdát, noha az első helyzet a hazaiak előtt adódott – Jedličkának kellett résen lennie Bajrić csúsztatott fejesénél. A sárga-kékek sokszor saját tizenhatosuk elé szegezték a pozsonyiakat, de a védelmüket nem tudták kijátszani. A vendégek egyenlítési gondolatait azonban egy elkerülhető gól húzta keresztül. Egy szabadrúgásnál bealudt a DAC védelme, Moha pedig betört a tizenhatoson belülre. Egy csellel becsapta Balićot, majd a kissé kint álló Jedlička felett jobbal okosan a kapu hosszú oldalába emelt. Ha még ez sem lett volna elég a DAC számára, pár perccel később a kegyelemdöfést is majdnem megkapta. Egy ellentámadás során Ožbolt rontott be a vendégek tizenhatosába, egy lövőcsellel elfektetett két védőt, majd a túloldalon teljesen üresen álló Mohához továbbított, ő viszont ajtó-ablak helyzetben a kapu fölé durrantott. A szépítés reményében egyre jobban kinyílt hátul a DAC, ez viszont azt eredményezte, hogy a pozsonyiak rendre indíthattak kontratámadásokat. Moha lövésénél viszont résen volt Jedlička, a csereként beálló Henty próbálkozása pedig centikkel a kapu mellett ment el. A végén még újfent a DAC cseh kapusának kellett bemutatnia két védést, de több gól már nem született.

A Slovan magabiztos győzelmet aratott a DAC felett, ezzel tízpontosra növelte előnyét közvetlen üldözőjével szemben.

Eredmények:

AS Trenčín – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 21. Čataković, 89. Ikoba

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:2 (3:1)

Gólszerzők: 6. Rusnák, 11. Myslovič, 43. Ďuriš – 13. Kružliak, 90+4. Boďa (11-esből)

FK Senica – FK Pohronie 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 90. Ljubičić – 32. Blahút

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Sereď 1:0 (1:0)

Gólszerző: 12. Balaj

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:1 (2:1)

Gólszerzők: 3., 11. Weiss (a másodikat 11-esből), 57. Moha – 32. Divković

MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra 1:0 (0:0)

Gólszerző: 88. Popovits



Az alapszakasz végeredménye:

Góllövőlista:

Balaj (ViOn) – 13 gól

Kalmár (DAC) – 12 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Divković (DAC) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Čataković (Trenčín) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

(tt)