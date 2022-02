Fortuna Liga, 22. forduló: A MOL Arénában dől el a negyedik hely sorsa

Nem indult könnyen a tavasz a sárga-kékek számára, akik előbb döntetleneztek Nagyszombatban, majd egy hete csúfos vereséget szenvedtek Aranyosmaróton. Tovább rontja az összképet, hogy Joao Janeiro fiai immár négy meccs óta nyeretlenek a bajnokságban. A DAC jelenleg a negyedik helyen áll, öt ponttal lemaradva a harmadik Ružomberoktól. Viszont koránt sem biztos, hogy az alapszakasz zárását követően is közvetlenül a dobogó alatt helyezkednek majd el a dunaszerdahelyiek, ugyanis hétvégén épp közvetlen üldözőjüket, a Žilinát fogadják a MOL Arénában. Az alapszakasz végén azonos pontszám esetén az egymás elleni találkozók eredményei a mérvadók, ez pedig jelenleg a DAC-nak kedvez, ugyanis ősszel 2:0-ra győzni tudott idegenben. Mivel a két csapat gólaránya azonos, a zsolnaiak csak egy kétgólos vagy attól nagyobb különbségű sikerrel vehetnék át a negyedik helyet.

Jól kezdte a szezont a Žilina, amely még a komolyabb ellenfelekkel is partiban volt – a Slovannal kétszer is döntetlenezett, a papíron gyengébb csapatok ellen viszont felesleges pontokat hullajtott, ez pedig odáig vezetett, hogy a téli szünetben még egyáltalán nem volt biztos a helye a felsőházban. Erre rátett egy lapáttal a Ružomberok elleni siralmas tavaszi szezonkezdet (1:5), legutóbb viszont győzni tudott a Michalovce ellen, így egy fordulóval az alapszakasz vége előtt már nyugodtabban léphet pályára. A téli felkészülés során a zsolnaiak hét meccset is játszottak, de ezek közül csak kettőt tudtak megnyerni. Többek közt olyan csapatok ellen léptek pályára, mint az orosz Zenit és Krasznodar, a maláj Johor DT vagy a lett Riga FC.

„Elsősorban a hozzáállásunkon kell javítanunk, mert Aranyosmaróton hiányzott az elszántság. A mai futballban senki sem engedheti meg magának, hogy alázat, lelkesedés és az ellenfél iránti tisztelet nélkül lépjen pályára. A mérkőzés előtti héten nem vettem észre semmi olyat, ami erre utalt volna. Nem hiányzott belőlünk az akarat és a küzdőszellem, de a támadóharmadunkban nem összpontosítottunk kellőképpen. Bár 70 százalékban birtokoltuk a labdát, tizenöt lövési kísérletünk volt, nem tudtunk betalálni. A hazaiak három lövésből két gólt értek el. A vereség nem jelenti a világvégét a futballban, de ennek ellenére az aranyosmaróti kudarc nagyon fájdalmas volt. Bízom benne, hogy kellőképpen tanultunk ebből, és szombaton mindent megteszünk a három pont megszerzése érdekében”

– idézi a DAC hivatalos oldala Joao Janeiro vezetőedzőt, aki szerint a Žilina saját hagyományos stílusában futballozik, játékosai pedig fiatalok és erőnlétileg jól felkészítettek.

A DAC korábban 12 meccses veretlenségi szériát húzott a Žilina ellen, ez viszont 2020 októberében megszakadt (1:4), következett két döntetlen, a legutóbbi két egymás elleni találkozóból pedig már újfent a sárga-kékek jöttek ki győztesen.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:2

Igazi futballcsemegével zárul az alapszakasz, ugyanis a listavezető Slovan a második helyezett Spartak Trnavát fogadja. A két csapat legutóbbi egymás elleni találkozója szurkolói rendbontásba torkollott, reméljük ezúttal már inkább a játéké lesz a főszerep. A pozsonyiak előnye az élen tetemes, de nem behozhatatlan, ehhez viszont a Spartaknak győzelemre lenne szüksége szombaton.

A Michalovce és a Senica is az alsóházban kezdi meg a rájátszást, így az elkövetkezőkben mindketten a kiesés elkerüléséért, illetve a hetedik hely megszerzéséért küzdenek majd. Egymás elleni összecsapásuk így egyértelműen hatpontosnak mondható. A Ružomberok a sereghajtó Pohronie ellen feledtetheti az egy héttel ezelőtti, Liptovský Mikuláš elleni vereséget. A rózsahegyiek számára ez az utolsó lehetőség, hogy „olcsó” pontokat szerezzenek, és faragjanak a második Spartakkal szembeni hátrányukon.

A Sereď utolsó csapatként biztosította helyét az első hatosban, így hétvégén már nyugodt hangulatban fogadhatja a Zlaté Moravce együttesét, amely a DAC elleni győzelemtől felcsigázva törekedhet újabb fontos győzelemre. Nagy terveik voltak az idei szezonban a trencsénieknek, de úgy alakult, hogy tavasszal nem szólhatnak bele a bajnoki címért folyó harcba. Nem maradt más hátra, mint, hogy megcélozzák a hetedik helyet, és megverjenek mindenkit, aki csak az útjukba kerül – elvégre a keret erőssége mégiscsak egészen máshol van, mint az alsóházban lévő csapatok többségéé. Ennek ellenére nem lesz könnyű dolguk, hiszen aktuális ellenfelük, a Liptovský Mikuláš immár négy bajnoki óta veretlen, legutóbb pedig 0:2-ről fordított a Ružomberok ellen.



A 22. forduló programja:

Február 26. (szombat)

ŠKF Sereď – FC ViOn Zlaté Moravce (17:00)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (17:00)

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica (17:00)

MFK Ružomberok – FK Pohronie (17:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (17:00)

AS Trenčín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)