Fortuna Liga, 22. forduló: Kötelező győzelemmel zárná az alapszakaszt a DAC

Finoman szólva sem indult jól a DAC tavaszi szezonja: a Slovan elleni hazai vereséget követően a nagyszombatiakkal szemben is alulmaradt, egy hete pedig a gyengécske Senicát csak az utolsó utáni pillanatban szerzett Kalmár-góllal tudta legyőzni.

Az alapszakasz utolsó fordulójában a Hyballa-legénység annak a Zlaté Moravcének az otthonában lép pályára, amely utóbbi tíz bajnokiján csupán hét pontot gyűjtött. Nem alakult rosszul az aranyosmarótiak téli felkészülése – hét mérkőzésből ötöt megnyertek, viszont ha megnézzük, hogy többek közt olyan ellenfeleket győztek le, mint a Šala, az Inter Bratislava és a Dubnica, akkor már nem is tűnik olyan nagy fegyverténynek a mutatvány. Ezt igazolta is mindjárt a tavasz első fordulója, amikor Rózsahegyen négy gólt kaptak. Ezt követően azonban sikerült legyőzniük a labilis trencsénieket, egy hete pedig a zsolnaiak is megszenvedtek velük.

A DAC és a ViOn utoljára a bajnokság 11. fordulójában találkozott október 6-án. A sárga-kékek remek játékkal rukkoltak elő: a vezetést Šatka szerezte meg, aki 20 méterről kipókhálózta a jobb felső sarkot. A 40. percben még egyenlíteni tudtak a vendégek, Herc viszont a félidő vége előtt tett róla, hogy 2:1-es hazai vezetéssel vonuljanak pihenőre a csapatok. A sárga-kékek a második félidőben is sorra dolgozták ki a helyzeteket, de csak Bayo tudott betalálni, így a szurkolóknak „be kellett érniük” három góllal.

Bár a ViOn helyzete kilátástalannak tűnik, a rájátszásban még lesz lehetősége megküzdeni a bennmaradásért. A DAC viszont nem engedhet meg magának újabb botlást, ugyanis a Žilina még mindig ott lohol a nyakán. Rossz hír a DAC szurkolói számára, hogy a sérült Vida Máté mellett az egy hete győztes gólt szerző Kalmár Zsolt sem léphet pályára, ugyanis begyűjtötte kilencedik sárga lapját, így egymérkőzéses eltiltásban részesült.

A második helyre pályázó zsolnaiak Podbrezován vendégszerepelnek. Bár a vasgyáriak hírhedtek masszív védekezésükről, a sárga-zöldek minden bizonnyal nem hagyják kiúszni kezük közül a három pontot.

A Slovan az eddigi 21 bajnokija során egyetlen egyszer sem szenvedett vereséget – ez a sorozat minden bizonnyal nem a Senica elleni összecsapáson szakad majd meg.

A Nitra a Ružomberokot látja vendégül. Előbbinek ugyan még matematikailag van esélye arra, hogy a hatodik helyen zárja az alapszakaszt, ehhez azonban hat góllal kell legyőznie soros ellenfelét, és a nagyszombatiak segítségére is szüksége van. Ilyen őrült forgatókönyv megvalósulására azonban nem sok esélyt látunk.

Az utóbbi időben remek teljesítményt nyújtó nagymihályiak a trencséniek ellen gyarapítanák pontjainak számát és erősítenék meg ötödik pozíciójukat. Nehéz helyzetben van viszont a Spartak Trnava, amelynek mindenképp győznie kell Szereden ahhoz, hogy a felsőházban kezdje meg a rájátszást.

A 22. forduló műsora:

Március 8. (szombat)

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina (14:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 (14:00)

FK Senica – ŠK Slovan Bratislava (14:00)

FC Nitra – MFK Ružomberok (14:00)

ŠKF Iclinic Sereď – FC Spartak Trnava (14:00)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (14:00)

A bajnokság állása:

(tt)