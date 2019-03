Fortuna Liga, 21. forduló: Kiszenvedte a győzelmet a DAC, nehéz helyzetben a Spartak

A DAC két vereséggel kezdte a tavaszi szezont, ezért következő bajnokijukon már nem engedhettek meg újabb botlás. A sárga-kékek azt a Senicát fogadták a MOL Arénában, amely nem kevés borsot tört már a dunaszerdahelyiek orra alá: a szenicei összecsapáson hiába rohamozott sorra a DAC, csupán egy hajrágóllal tudták megszerezni a három pontot érő találatot, néhány héttel később azonban jött az 5:1-es kupasokk...

A szombati mérkőzés első negyedórájában még csak puhatolóztak a csapatok. Az első helyzetre a 20. percig kellett várni, a sérülésből visszatérő Divkovic közeli lövését azonban blokkolták. A vendégek először a 27. percben veszélyeztettek, Dangubic csak kisodródva tette kapura a labdát, Kone így menteni tudott. A félidő vége előtt Herc és Tretyakov előtt is adódott helyzet, de gól nem született.

A második játékrészben is hajtott a DAC, de támadásaik rendre elakadtak a vendégek tizenhatosa előtt, lövéseik pedig nem találtak kaput. A kimaradt helyzetek kis híján megbosszulták önmagukat: egy ellentámadást követően Deretti teljesen egyedül indulhatott meg, de a kapuhoz érve mintha megilletődött volna, és egyszerűen Jedlička karjaiba gurított. Teltek a percek, a hazaiak pedig képtelenek voltak átütőerőt vinni játékukba. A 90. perchez érve azonban elkezdődött a thriller: a ráadás 3. percében Kalmár ugyan a kapuba juttatta a labdát, a találatot azonban érvénytelenítette a játékvezető, ugyanis előtte Taiwo és Taborda kapus ütközött. Elsőre elég súlyosnak tűnt a hálóőr sérülése, de néhány perces ápolást követően felpattant és jelezte, folytatni tudja a játékot. Már letelt az előre jelzett ötperces hosszabbítás, de az ápolás miatt a játékvezető rátett még néhány percet. Amikor már mindenki kezdte elkönyvelni a gólnélküli döntetlent, akkor jött Davis remek beadása, Kalmár pedig védhetetlenül a hálóba fejelt. Ezzel a találattal véget is ért a mérkőzés, a három pont Dunaszerdahelyen maradt.

A DAC-nak ugyan számos helyzetet sikerült kidolgoznia a mérkőzésen, a befejezéssel azonban gondok akadtak. Egy valamire való középcsatár továbbra is hiányzik a csapatból és a védelem is olykor elég szellős, de ezúttal a nagyon akaró Kalmár Zsolt megmentette a csapatot.

Azért is különösen fontos a DAC győzelme, mert a Žilinának is sikerült legyőznie a sereghajtó aranyosmarótiakat, amivel néhány percre ugyan, de felugrottak a második helyre. Nem született könnyen a győzelem: Sluka ugyan már a 8. percben előnyhöz juttatta csapatát, az első félidő vége előtt azonban Švec egyenlíteni tudott. A patthelyzet egészen a 82. percig tartott, amikor is Balaj betalált a hazaiaktól, ezzel megszerezve a vezetést.

Botlott viszont a Ružomberok, amely hazai pályán nem bírt a mostanában masszív teljesítményt nyújtó Michalovcével. Trencsénben is pontosztozkodás volt, ahol a Podbrezová négy perccel a vége előtt mentette döntetlenre a mérkőzést.

Fontos győzelmet aratott Nyitrán az újonc Sereď, amely így újfent az első hatosban találhatja magát.

A forduló rangadójára vasárnap került sor, a trónkövetelő Slovan fogadta a címvédő Spartak Trnavát. A pozsonyiaknak remekül sikerült a stadionavató: Andraz Sporar két találatával egymaga eldöntötte a három pont sorsát.

A 21. fordulót követően elmondható, hogy a DAC legrosszabb esetben is a harmadik helyen zárhatja az alapszakaszt. Az már korábban eldőlt, hogy a Zlaté Moravce, a Senica és a Podbrezová sem végezhet a felsőházban, most pedig a trencséniek esélye is elszállt. A nyitraiak még pontszámban odaérhetnek a hatodik helyre. Hasonló cipőben járnak a nagyszombatiak is, akik jövő héten ki-ki mérkőzést játszanak idegenben a szerediekkel a hatodik helyért. A címvédőnek mindképp győznie kell a felsőházba jutásért, az újoncnak azonban elég egy döntetlen is.

Már most biztos, hogy a rájátszást a felsőházban kezdi meg a Slovan, a DAC, a Žilina, a Ružomberok és a Michalovce.

A 21. forduló eredményei:

FC DAC 1904 – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: Kalmár 90+7

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 0:0

FC Nitra – ŠKF Iclinic Sereď 0:2 (0:2)

gólszerzők: 29. Ba – 34. Machovec (öng.)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)

gólszerzők: 8. Sluka, 82. Balaj – 43. Švec

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)

gólszerzők: 36. Lamine – 86. Kiwior

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava

gólszerző: 50., 86. Šporar

A bajnokság állása:

(tt)