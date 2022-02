Fortuna Liga, 21. forduló: Elkelt az utolsó hely is, kialakult a felső- és az alsóház mezőnye

Vasárnap a Sereď győzni tudott Senicán, ezzel pedig eldőlt, hogy előbbi is a felsőházban kezdi meg a bajnokság rájátszását.

A találkozó előtt már csak egy hely volt kiadó a felsőházban, a szerediek számára pedig egyértelmű volt a képlet – ha győznek, a felső hatosban folytatják a rájátszást. Ennek megfelelően a Sereď már a hetedik percben betalált: Fábry szögletét kifejelték a hazaiak, de éppen Šulekhez, aki kapásból vissza is passzolt az ötös előtt kószáló Ljubičićhoz, aki külsővel a kapu hosszú oldalába pörgetett. A hazaiak a 18. percben álltak közel az egyenlítéshez, de Niarchos lövése a felső lécen csattant. A félidő vége előtt mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de betalálni egyik sem tudott. Szinte az egész második félidő eseménytelenül telt el, a hajrában viszont izgalmas pillanatok következtek. A hazaiak egyre jobban kinyíltak hátul, ezt pedig ki is használták a szerediek: Mićin indította a félpályánál Jureškint, aki a védőjét lerázva magáról egy az egyben mehetett kapura, Ravasszal szemben pedig nem hibázott. A Senica viszont nem adta fel, Anaba lövését Chudý még kapufára tudta tornázni, a ráadás második percében viszont már ő is magatehetetlen volt. Piroska szögletét Niarchos fejjel csúsztatta tovább Pavlíknak, aki közelről kilőtte a jobb alsót. Ez a találat viszont már csak a szépítésre volt elég, a Sereď fontos három ponttal távozott.

Ezzel pedig egy fordulóval az alapszakasz vége előtt ki is alakult a felső-, illetve alsóház mezőnye. A Slovan, a Trnava, a Ružomberok, a DAC, a Žilina és a Sereď a bajnoki címért, illetve a nemzetközi kupaszereplésért, a Trenčín, a Senica, a Michalovce, a Liptovský Mikuláš, a Zlaté Moravce és a Pohronie pedig a kiesés elkerüléséért játszik majd a továbbiakban.



A vasárnapi eredmény:

FK Senica – ŠKF Sereď 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 90+2. Pavlík – 7. Ljubičić, 83. Jureškin



A szombati eredmények:

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 3:4 (3:0)

Gólszerzők: 3. Ožvolda, 18., 42. Mihalík (mindkettőt 11-esből) – 49. Green, 54. Šaponjić, 62. Kashia, 64. Weiss

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Ružomberok 3:2 (0:2)

Gólszerzők: 64. Bartoš, 66., 76. Staš (mindkettőt 11-esből) – 4. Boďa, 31. Kochan (11-esből)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 14. Sauer, 51. Nemčík – 23. Ku. Yilmaz

FC Spartak Trnava – AS Trenčín 0:0



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 64. Jibril, 88. Sloboda



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)