Fortuna Liga, 20. forduló: Büntető, videobíró és visszavont gól a kerületi rangadón

Jó iramban kezdett mindkét csapat, de az első komolyabb helyzetre több mint tíz percet kellett várni. Pinto labdavesztését követően Bamidele Isa mehetett kapura, a tizenhatosba érve a középen érkező Gričhez továbbított, ő viszont nem talált kaput. Egy perc sem telt el, és a kapufa is megszólalt. Iván a DAC-játékosok között jobbról szlalomozott be a tizenhatosba, majd lőtt, Ferreira viszont ujjheggyel kapufára tolta a labdát. Nem sokkal később szükség volt a videobíró szolgálataira, ugyanis Pintót buktatták a hazai tizenhatoson belül, de Glova játékvezető elsőre nem ítélt büntetőt. Rövid elemzés után maga a játékvezető is visszanézte a történteket, majd megbizonyosodott róla, hogy valóban szabálytalanság történt, így büntetőt ítélt a DAC javára. Kružliak állt a labda mögé, aki magabiztosan a kapu közepébe lőtt. Hamar jöhetett volna a nagyszombatiak válasza, de hiába pattogott ide-oda a labda a vendég kapu előtt, a sárga-kékek végül sikeresen felszabadítottak. A DAC kapujában debütáló Ricardo Ferreira bizonyította, hogy a továbbiakban is lehet számítani a szolgálataira, ugyanis többször is remek védést mutatott be a nagyszombatiak akciói során – a 32. percben például Grič hosszúba tartó lövését hárította vetődve. A nagyszombatiaknak nem sikerült betalálniuk, a DAC viszont a hosszabbítás perceiben újabb gólt szerzett: Andzouana lövése kijött Takáčról, Hahn viszont lecsapott rá. Fordult párat, kitette szélre Ciganiksnak, ő pedig a középen álló Andzouanához továbbított, aki laposan kilőtte a bal alsót. De hiába örültek a sárga-kékek a videobíró rövid elemzést követően elvette a dunaszerdahelyiek találatát, mivel Andzouana első lövésekor Hahn egy hajszálnyit belógott a lesvonal mögé.

Röviddel a fordulást követően Grič hozta helyzetbe Bukatát, de ő kapásból a felső léc fölé lőtt. Négy perccel később már a vendég kapuban táncolt a labda: Iván remekül húzott el a jobb oldalon, majd középre passzolt. Grič elengedte a labdát, az érkező Savvidis pedig kilőtte a bal alsót. Ferreira ezúttal hiába nyújtózkodott. Az egyenlítést követően kissé leült a meccs, többnyire a két tizenhatos között folyt a játék. A hajrához érve a csereként beálló Sharani eldönthette volna a mérkőzést, ugyanis szinte egy az egyben mehetett a hazai kapura, de túl hosszan szöktette magát, a visszaérkező Škrtel pedig a lövés pillanatában szerelni tudta. Nem sokkal később a DAC kapuja előtt is forró volt a helyzet, de a nagyszombatiak nem jutottak el lövésig.

Az 1:1-es döntetlennek a nagyszombatiak örülhetnek kevésbé, akiknek hátránya így hat pontra nőtt a listavezető Slovannal szemben.



A vasárnapi eredmény:

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 55. Savvidis – 23. Kružliak (11-esből)



A szombati eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – FK Senica 5:0 (2:0)

Gólszerzők: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 75. Šaponjić, 90. Rabiu

AS Trenčín – FK Pohronie 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 35. Kadák (11-esből), 70., 84. Ikoba

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

Piros lap: 68. Neofytidis (ZMO)



A pénteki eredmény:

FK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Jureškin



A forduló további programja:

Február 14. (hétfő)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)