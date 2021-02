Fortuna Liga, 19. forduló: Újra pattog a labda – rajtol a 2020/21-es szezon tavaszi idénye!

Hosszú idő után véget ért a téli szünet, és bár a koronavírus-járvány miatt a nézők továbbra sem térhetnek vissza a szlovákiai stadionokba, legalább lélekben átélhetjük a Fortuna Liga küzdelmeit, amely tavaszra is tartogat még izgalmakat.

A DAC a Senica elleni hazai győzelemmel (2:0) vonult téli pihenőre, hogy aztán a karácsonyi szünet után januárban megkezdje a felkészülést a szezon tavaszi részére. A koronavírus-járvány miatt a sárga-kékek idén kihagyták a törökországi összpontosítást, és inkább az akadémián hozták magukat formába. A DAC négy felkészülési mérkőzést abszolvált, ezeken legyőzte a Vasas (2:1) és az ETO FC Győr (3:0) együttesét, kikapott a Dubnicától (2:3) és döntetlenezett a Michalovcével (0:0). Bernd Storck vezetőedző szerint azonban az eredményeknél fontosabb volt, hogy mérkőzésen is kipróbálhatták mindazt, amit az edzéseken gyakoroltak.

Most vasárnap viszont már élesben megy a dolog, a Fortuna Liga 19. fordulójában ugyanis az az AS Trenčín lesz a sárga-kékek ellenfele, amely hosszú idő után végre hazai pályán (értsd Trencsénben), egy vadonatúj stadionban fogadhatja ellenfeleit. Bár a Trenčín az offenzív futballt kedvelő csapatok közé tartozik, eléggé hektikus időket él meg: a 2020/21-es szezont sorozatban öt nyeretlen bajnokival kezdte, de a gépezet ezután sem indult be – jelenleg 18 szerzett ponttal a 10. helyen áll, egy pontra a sereghajtó Senicától. A trencséniek nem aprózták el a felkészülést: összesen nyolc barátságos mérkőzést játszottak, ezeken viszont csak kétszer tudtak nyerni (a Skalica és a Dubnica ellen), miközben olyan csapatokkal szemben maradtak alul, mint a Liptovský Mikuláš vagy a Somorja.

„Ősszel nyitott mérkőzést játszottunk a Trenčínnel, amely támadószellemű csapat lévén 4-3-3-as felállásban játszik. Nehéz mérkőzésre számítok főként azért is, mert az új stadionjukban léphetnek pályára, méghozzá műfüvön. Ez más mintha igazi gyepszőnyegen játszanánk, ezért ezen a héten mi is ilyen borításon gyakoroltunk”

– nyilatkozta Bernd Storck a DAC szezon előtti sajtótájékoztatóján.

A két csapat tavaly szeptemberben, a bajnokság 8. fordulójában találkozott a MOL Arénában. A vezetést negyed óra után a vendégek szerezték meg Roguljić révén, de Kalmár újabb negyed óra elteltével egyenlített. Pár perccel később újfent a trencsénieknél lehetett volna az előny, de Čataković büntetőből csak a felső lécet találta telibe. A sárga-kékek pedig büntettek: Divković még az első játékrészben a DAC felé billentette a mérleg nyelvét, majd a másodikban Zubairu kiállítását követően a mérkőzés végkimenetelét is eldöntötte.

A Trenčín ezt megelőzően 2019 augusztusában tudta legyőzni a DAC-ot Zsolnán, míg a sárga-kékek 2018 áprilisában tudtak utoljára vendégként győzni soros ellenfelük ellen (azt a mérkőzést még Trencsénben játszották).

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: FC DAC 1904 – AS Trenčín 3:1

Lássuk a többieket! A Spartak Trnava az elmúlt hétvégén 4:2-re legyőzte a ViOn-t az őszről elhalasztott mérkőzésen, így saját kezében van a sorsa: négy mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt hét ponttal előzi meg a hetedik Sereďet, viszont a harmadik Žilinától is csak négy ponttal van lemaradva. Soros ellenfelének, a Senicának viszont lesz min dolgoznia tavasszal, hogy elkerüljön a kiesőzónából. A találkozó favoritja egyértelműen a Spartak, a sereghajtó csak meglepetést okozhat.

Az Aranyosmaróton ideiglenes otthonra lelő szerediek a Pohronie elleni vesztes pótolt mérkőzést tennék jóvá a hétvégén. Az ellenfél az a Nitra lesz, amely szintén játszott már egy pótolt mérkőzést 2021-ben, és szintén kikapott, ugyancsak a Pohroniétől. A nyitraiak edzője, Lérant Péter számára specifikus lesz a hétvégi találkozó, ugyanis tavaly év végén épp a szerediek kispadjáról távozott.

Az aranyosmarótiak öt ponttal előzik meg a már alsóházi pozíción álló szeredieket, és csak saját magukon fog múlni, hogy nem herdálják-e el előnyüket úgy, mint tavaly. A hétvégén fontos lenne számukra legalább egy pontot markolni Zsolnán, de a kulcsfontosságú mérkőzések majd csak ezután következnek.

Télen a rózsahegyieket elhagyta három kulcsjátékosuk (Macík, Kmeť és Almási), így tavasszal várhatóan azért küzdenek majd, hogy bennmaradjanak az első hatban. A téli átigazolási időszakban a Slovan gerince egyben maradt, még Greifet sem engedték el, így a címvédő minden bizonnyal ott folytatja majd, ahol abbahagyta – szombaton Rózsahegyen gyarapíthatja pontjainak számát.

A Pohronie két győztes pótolt meccsel kezdte a 2021-es évet, ezzel még a tavaszi szezonrajt előtt elmozdult az utolsó helyről. A hetedik Sereď és a tizenkettedik Senica között csupán kétpontos különbség van, így idén minden bizonnyal drámai csatákra számíthatunk a bennmaradásért. A garamszentkeresztiek azt a Michalovcét fogadják, amely elveszítette legjobb góllövőjét (Taiwo), de kapott helyette cserébe egy másik tehetséget ugyanonnan (Sharani). A zempléniek továbbra is a felsőházról álmodoznak, ehhez viszont hozniuk kell a kulcsfontosságú mérkőzéseket – ilyen lesz a hétvégi Pohronie elleni is.



A 19. forduló programja:

Február 13. (szombat)

ŠKF Sereď – FC Nitra (14:00)

FC Spartak Trnava – FK Senica (14:00)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce (14:00)

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava (16:00)



Február 14. (vasárnap)

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce (14:00)

AS Trenčín – FC DAC 1904 (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 11 gól

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Ramirez (DAC) – 7 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

(tt)