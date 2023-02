Fortuna Liga, 19. forduló: Már a tavaszi idénynyitó megalapozhatja a bajnoki címért folyó harcot

A DAC ötmeccses győzelmi szériával fejezte be az őszi idényt a bajnokságban, és a Slovan botlásának is köszönhetően lőtávolságba került az első helyen tanyázó riválisával szemben. A téli szünet alatt a DAC öt felkészülési mérkőzést játszott: 1:1-es döntetlennel kezdett a Soroksár ellen, majd 2:1-re legyőzte az élvonalba vágyódó Kassa együttesét. Ezt követően már a horvátországi edzőtáborban gól nélküli döntetlent játszott az ukrán Ruch Lviv csapatával, majd 2:0-ra legyőzte a szlovén Celjét, végül a főpróbán szintén remizett (1:1) a szlovén Koperrel. A csapat magja egyben maradt a téli szünet alatt, a pletykák ellenére még Krstović is maradt Dunaszerdahelyen, sőt, Niarchos és Mendez leigazolásával tovább erősödött az együttes.

A sárga-kékekre rögtön rangadó vár a tavaszi idénynyitón, hiszen a listavezető Slovant látják vendégül. A pozsonyiak sikeres őszt tudhatnak maguk mögött: a Konferencia Ligában csoportjuk élén végezve bejutottak a kieséses szakaszba, és a Slovnaft Cupban is ott vannak a negyeddöntőben. Talán a több fronton történő helytállásnak is köszönhető, hogy a bajnokságban olykor be-becsúsztak botlások (lásd a Trečín elleni 0:4-et vagy a Žilina elleni 1:4-et), de így is három ponttal előzik meg a második helyen álló DAC-ot. A téli felkészülés az átalakulás jegyében zajlott a pozsonyiaknál, több játékostól is megváltak, de azért jött erősítés is. A Slovan három felkészülési mérkőzést játszott: a Brno együttesét 2:1-re győzte le, aztán következett egy 2:2-es döntetlen az osztrák St. Pöltennel, majd egy 0:1-es vereség a szintén osztrák Salzburggal.

„Minden bizonnyal kemény meccs lesz, mindenki tisztában van vele, hogy kiváló csapat a Slovan. De nekünk is vannak minőségi futballistáink, így jó színvonalú találkozóra számítok. Úgy gondolom, hogy fantasztikus szurkolóink hathatós segítségével otthon tarthatjuk a három pontot. Ezért fogunk megküzdeni”

– nyilatkozta Alex Pinto, a DAC portugál jobbhátvédje.

A DAC és a Slovan között három pont a különbség, és bár csak az alapszakasz végéhez közelítünk, a két csapat vasárnapi összecsapásának eredménye nagyban befolyásolhatja a bajnoki címért folyó küzdelmet.

„Úgy gondolom, ha egy edzőnek minőségi játékosok állnak a rendelkezésére, illetve olyan hátérrel rendelkezik, mint amilyen nekünk is van, beleértve a szurkolók támogatását, az bízhat a bajnoki cím megszerzésében. Az én feladatom viszont nem álmokon, hanem kemény munkán alapszik. Úgy gondolom, hogy a csapat rátalált arra az útra, hogy sokszor diszkomfort mellett menjen a céljai eléréséért. Én azt az utat preferálom, hogy lépésről lépésre haladjunk. Bízom benne, hogy elérhetjük az álmainkat, és ezért meg is teszünk mindent, de én mindig a munkára és a teljesítményre összpontosítok, ami a kívánt eredményt meghozhatja”

– nyilatkozta a DAC szerdai sajtótájékoztatóján Adrian Guľa vezetőedző a bajnoki címmel kapcsolatos ambíciókat illetően.

A két csapat az idei szezonban augusztus végén mérkőzött meg Pozsonyban. A sárga-kékek már a harmadik percben megszerezték a vezetés Krstović találatával, ám a hazaiak húsz perccel a mérkőzés vége előtt egyenlíteni tudtak Ramirez büntetőjével, így a találkozó 1:1-es döntetlennel zárult. Ezt követően a DAC és a Slovan egy barátságos mérkőzést is játszott a MOL Akadémián november végén. Az 2:4-es vendéggyőzelemmel ért véget. Ami a tétmérkőzéseket illeti: a DAC legutóbb tavaly áprilisban tudta legyőzni hazai pályán soros ellenfelét, a pozsonyiak pedig 2020 júliusában hagyták el utoljára győztesként a pályát Dunaszerdahelyen.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

A tavaszi szezon pénteken a besztercebányaiak és a trencséniek összecsapásával indul. Jelenleg mindkét csapat az alsóházban tanyázik, de csak néhány pont választja el őket a felsőháztól. Kijelenthetjük, hogy amelyik csapat begyűjti a három pontot, az lényegesen előnyösebb helyzetbe kerül. A Podbrezová remekül kezdte az idényt, de aztán fokozatosan visszaesett teljesítményileg. A jelenlegi negyedik hely azért így is megsüvegelendő. Szombaton a Zlaté Moravce látja vendégül, amely Ivan Galád vezérletével elmozdult a kiesőzónából. Ugyan egyik legjobb játékosát, Ioannis Niarchost elveszítette, de ha a tűz nem aludt ki a csapatból, akkor még akár a felső hatosért is versenyben lehet.

Nehéz helyzetben vannak a zsolnaiak, akiket egyetlen pont választ el az alsóháztól. A Skalica vendéglátójaként egy sikeresebb tavasznak alapoznának meg. A döntetlenkirály Ružomberok hiába áll az ötödik helyen, nem érezheti magát biztonságban. Bár többször is botlott papíron gyengébb csapatokkal, a Michalovce ellen azért könnyebb dolga lehet, főkét, hogy a keletiek eddigi kilenc idegenbeli mérkőzésükből hatot elveszítettek. A sereghajtó Liptovský Mikuláš helyzete teljesen kilátástalan, már a pontszerzés is meglepetés lenne a Spartak ellen.



A 18. forduló programja:

Február 10. (péntek)

MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín (17:30)



Február 11. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Železiarne Podbrezová (15:00)

MŠK Žilina – MFK Skalica (15:00)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Spartak Trnava (15:00)



Február 12. (vasárnap)

FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Krstović (DAC) – 11 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Polievka (B. Bystrica) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Brenkus (ViOn) – 6 gól

Faško (B. Bystrica) – 6 gól

Kaprálik (Žilina) – 6 gól

Ďuriš (Žilina) – 6 gól

Kalmár (DAC) – 6 gól



