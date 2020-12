Fortuna Liga, 18. forduló: Hazai győzelemmel zárta az idei évet a DAC

Az első félidő nem hozott túlontúl attraktív futballt, csupán elvétve forogtak komoly veszélyben a kapuk. Bár a hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek remek pozíciós játékkal semlegesíteni tudták az ellenfél középpályáját. Az első helyzetre húsz percet kellett várni: Piroska szöglete után Asanović kanyarította kapura a labdát, Jedlička pedig reflexmozdulattal bele tudott kapni. A lehulló labdára a szemfüles Addo mozdult rá, de a DAC hálóőrének végül sikerült begyűjtenie a játékszert. Nem telt el sok idő, és a túloldalon is védenie kellett Fryštáknak – Ramirez gyönyörű tekerését szedte ki a hosszú felsőből. A félidő vége előtt újfent a venezuelai támadó tette próbára a vendégek portását, de ő ezúttal is résen volt.

Ahogy azt az elmúlt mérkőzéseken megszokhattuk, a gyengébb első félidőt követően nagyobb elánnal folytatták a játékot a sárga-kékek, ennek pedig hamar meg is lett az eredménye. A félidőben csereként beálló Nicolaescu jött a labdával a bal szélről, majd középre tette, a játékszer azonban elakadt a védőkben, akikről odapattant a kapu mellett az alapvonalnál várakozó Divkovichoz – így nem volt lesen, visszatette Kalmárnak, ő pedig a kapuba továbbított. Az előny tudatában felszabadultabban kezdett játszani a DAC, de az akciók befejezésével sokszor gondok adódtak – vagy rossz volt az irányzék, vagy a védőknek sikerült blokkolniuk. Ahogy teltek a percek, a vendégek egyre jobban kinyíltak hátul, ez pedig kedvezett a hazaiak támadóalakzatának. Előbb Divković próbálkozásánál blokkolt Šimčák, Müller közelről a kapu mellé fejelt, majd Nicolaescu lövését hárította Fryšták. A 72. percben végül mégis betaláltak másodszor is a hazaiak: Blackman beadása után kifejelték a labdát, a tizenhatos előtt azonban Nicolaescu begyűjtötte, majd a jobb alsót vette célba, ahová egy védő érintésével ugyan, de el is jutott a labda. A hazaiak magabiztosan őrizték kétgólos előnyüket, a vendégek pedig hiába igyekeztek, támadásaikban nem volt elég átütőerő. A hajrában majdnem összejött a szépítés, Gallovič tekerését viszont a levegőben úszva hárította Jedlička.

A DAC tehát hazai győzelemmel búcsúzik a 2020-as évtől, és bár a tabellán két pontra csökkentette hátrányát a Slovannal szemben, a pozsonyiakra még vár egy meccs szerdán.



Eredmény:

FC DAC 1904 – FK Senica 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 51. Kalmár, 72. Nicolaescu



A forduló további programja:

December 16. (szerda)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava (14:00)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok (14:00)

FC Nitra – AS Trenčín (14:00)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (18:15)



Elhalasztva: ŠKF Sereď – FK Pohronie



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 11 gól

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Ramirez (DAC) – 7 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

(tt)