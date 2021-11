Fortuna Liga, 15. forduló: Megizzadt a győzelemért a Slovan, ifj. Weiss a pályán kívül kapott piros lapot

A pozsonyiak azzal a céllal léptek pályára, hogy hétmeccsesre növeljék győzelmi szériájukat, valamint kihasználják a Spartak Trnava szombati botlását, és nagyobb előnyre tegyenek szert a tabella élén. Jobban kezdte a mérkőzést a Slovan: a 16. percben Čavrić ívelt a hazai kapu elé, a felszabadítani igyekvő Magdától viszont Hentyhez került a labda, aki higgadtan mattolta Szárazt. Csakhogy a Michalovce nem tört meg, méltó ellenfele volt az esélyesebb Slovannak, többször is veszélyes támadással operált. A 26. percben Ranko ugratta ki Trusát, aki kihasználta, hogy Božikov és Chovan nem értette meg egymást, elpöckölte a labdát, és az üres kapuba passzolt. A 37. percben újfent Trusa előtt adódott nagy lehetőség, de lövését szögletre blokkolták.

A Slovan a fordulást követően sem tudott felülkerekedni ellenfelén, a hazaiak pedig érezték a lehetőséget a három pont megszerzésére. Végül mégis a pozsonyiak találtak be: Vaško és Mendez is lemaradt Henty íveléséről, Zmrhal pedig köszönte szépen, szemtől szemben Szárazzal nem hibázott. A nagymihályaik mentek előre az újabb egyenlítésért, de a Slovan ezúttal már koncentráltabban védekezett. A mérkőzés vége felé mindkét oldalon fokozódott a feszültség, aminek az lett a vége, hogy ifj. Vladimír Weiss a pályán kívül piros lapot kapott. A hajrában a vendégektől Green csak a kapufát találta telibe, de végül nem kellett miatta bánkódnia, ugyanis a Slovan így is elhozta a három pontot Nagymihályból.



Eredmény:

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 26. Trusa – 16. Henty, 67. Zmrhal

Piros lap: 87. Weiss (SBA)



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 68. Moumou

MŠK Žilina – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:0)

Gólszerzők: 36. Bichakhchyan, 44. Minárik – 81. Bartoš, 90+2. Krčík

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava 0:0

ŠKF Sereď – FK Pohronie 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 14., 65. A. Kadlec, 80. Karrica – 11. Lačný



A pénteki eredmény:

MFK Ružomberok – AS Trenčín 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 5. Regáli, 45+3. Kochan (11-esből), 68. Šefčík



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 9 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 5 gól

Regáli (Ružomberok) – 5 gól

Cabral (Trnava) – 5 gól

(tt)