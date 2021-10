Fortuna Liga, 13. forduló: A bajnokság legrosszabb védelmével néz szembe a DAC

„Remélem, hogy már kint vagyunk a hullámvölgyből“ – nyilatkozta a Michalovce elleni győztes hazai bajnokit követően Németh Antal, a DAC vezetőedzője. A Spartak Trnava elleni vereség óta a sárga-kékek mindhárom bajnokijukat megnyerték – a ViOn-t 4:2-re, a Žilinát idegenben 2:0-ra, legutóbb pedig a nagymihályiakat verték meg Andzouana góljával hazai pályán. Most pedig adott a lehetőség, hogy ezt a hárommeccses győzelmi sorozatot négyre növeljék, ugyanis hétvégén Poprádra látogatnak, ahol az újonc Liptovský Mikuláš a hazai mérkőzéseit játssza.

A liptóiak három vereséggel kezdték a szezont, majd meglepetésre legyőzték az akkor még veretlen Žilinát. Csakhogy ez a siker sem adta meg a kellő löketet Marek Petruš fiainak, újabb három vereség következett, de aztán csak-csak sikerült pontokat szerezniük a papíron gyengébb együttesek ellen. A trencséniek ellen például a szerencsére is szükségük volt, ugyanis Voško a 94. percben szerezte a győztes találatot. A Liptovský Mikuláš jelenleg tíz ponttal a 10. helyen áll a tabellán, négy ponttal megelőzve a sereghajtó Pohroniét, viszont héttel lemaradva a felsőházat érő hatodik helyről. Az újonc mérkőzései általában sok gólt hoznak, eddig 16-szor talált be az ellenfeleknek (ugyanannyiszor, mint a zsolnaiak), de egyúttal magáénak tudhatja a bajnokság legrosszabb védelmét is – 12 mérkőzésen eddig 30-szor rezdült a hálója, és eddig egy találkozót sem tudott lehozni kapott gól nélkül. A DAC labdarúgói gyakran arra panaszkodtak, hogy kevés gólt sikerül szerezniük, hát most itt a remek alkalom, hogy javítsanak a gólarányon.

„Mindenképpen egy nehéz találkozóra számítok, amely nagy fontossággal bír számunkra. Sorozatban három győzelmet arattunk, és az újonc ellen is folytatni akarjuk a sikerszériánkat. Bízom benne, hogy holnap és egy hét múlva is sikerül begyűjteni a három pontot, és jó hangulatban utazhatunk majd el a novemberi válogatott mérkőzésekre”

– idézi a DAC holnapja Nikola Krstovićot, a csapat montenegrói támadóját.

A DAC és a Liptovský Mikuláš a második fordulóban találkozott, és úgy tűnt, az újonc meglepetést okoz a MOL Arénában, ugyanis Andrić már az első percben betalált. Csakhogy közvetlenül a szünet előtt Schäfer egyenlíteni tudott, a fordulást követően pedig már a sárga-kékek akarata érvényesült – Taiwo és Sharani további találata három pontot ért.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

Csütörtökön a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) fegyelmi bizottsága meghozta döntését a büntetéseket illetően a Spartak-Slovan bajnokin kialakult szurkolói rendbontás miatt. A nagyszombatiakat 35 ezer eurós bírság befizetésére kötelezi, emellett elkövetkező három hazai mérkőzésén csak 15 éven aluli nézők lehetnek, míg a Slovant 20 ezer euróra bírságolta, és elkövetkező négy idegenbeli mérkőzésére nem utazhatnak el a szurkolói. Emellett a szezon végéig az egymás elleni találkozóik zárt kapuk mögött lesznek megrendezve.

A büntetés már most hétvégén mindkét csapatot érinti: a nagyszombatiak pénteken hazai pályán fogadják azt a Senicát, amely bár jól kezdte a szezont, szorgosan gyűjtögette a pontokat, az elmúlt öt bajnokiján viszont nyeretlen maradt, ezek közül hármat el is veszített. A Spartak mindent megtesz, hogy a pályán hozza be hátrányát a Slovan ellen, ennek eléréséhez pedig egy gyengélkedő Senica kifejezetten kedvező ellenfél.

Nehezebb feladat vár a Slovanra, amely Trencsénbe látogat. Már a második fordulóban rendezett pozsonyi találkozón is meggyűlt a bajuk az égszínkékeknek soros ellenfelükkel, és csak Lavrinčík kiállítását követően tudták bebiztosítani a győzelmüket. Most viszont a remek formát nem számítva az is a Slovan mellett szól, hogy a Trenčín nem túl acélos hazai pályán – eddigi öt bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni az új stadionjában.

A dunaszerdahelyi vereség után a Pohronie ellen szerezhet újabb fontos pontokat a Michalovce, azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a sereghajtó idei egyetlen győzelmét épp a nagymihályiak ellen szerezte.

Két gödörben lévő csapat találkozik Zsolnán: a hazaiak és soros ellenfelük, az aranyosmarótiak is hét mérkőzés óta nyeretlenek a bajnokságban. Mindkét együttesnek jól jönne a három pont, viszont rossz ómen a Zlaté Moravce számára, hogy még sosem tudott nyerni soros ellenfele otthonában.

Mindenképp győznie kell hétvégén a Ružomberoknak, ha a forduló után is a dobogó legalsó fokán akar állni, ugyanis a DAC szorosan ott liheg a nyakán. Szombaton a Sereď együttesét fogadja, amellyel még a legjobb csapatoknak is meggyűlik a baja. A statisztika viszont hazai győzelmet ígér, ugyanis a szerediek eddig még sosem tudtak diadalmaskodni Rózsahegyen.



A 13. forduló programja:

Október 29. (péntek)

FC Spartak Trnava – FK Senica (17:00)



Október 30. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie (18:00)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď (18:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC DAC 1904 (18:00)



Október 31. (vasárnap)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Sukisa (Senica) – 7 gól

Henty (Slovan) – 6 gól

Ristovski (Trnava) – 6 gól

Kadák (Trenčín) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 4 gól

Regáli (Ružomberok) – 4 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 4 gól

Zmrhal (Slovan) – 4 gól

Boateng (Trnava) – 4 gól

Jendrišek (Trenčín) – 4 gól

Lačný (Pohronie) – 4 gól

Mráz (Slovan) – 4 gól

