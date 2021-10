Fortuna Liga, 12. forduló: Van mit megbosszulnia a DAC-nak

A feléhez ért a Fortuna Liga alapszakasza, mindenki megmérkőzött mindenkivel, így most jöhetnek a visszavágók – a DAC-nak pedig szó szerint van mit megbosszulnia.

A dunaszerdahelyi sárga-kékek is találkoztak mind a tizenegy vetélytársukkal, három-három döntetlen és vereség mellett pedig ötöt sikerült legyőzniük, így 18 szerzett ponttal a negyedik helyen állnak – csupán rosszabb gólarányuk miatt leszorulva a dobogó legalsó fokáról. A nehéz kezdet után csak-csak összekapták magukat, döntetleneztek a címvédő Slovannal, legyőzték idegenben a Ružomberokot és a Žilinát, a nagyszombatiak elleni hazai vereségre viszont minden bizonnyal nem szívesen emlékeznek vissza.

A DAC hétvégén azt a Michalovcét fogadja, amelynek épp a rossz szezonkezdetet köszönheti. A nagymihályiak a meglepő sikerüket követően visszazuhantak, sorozatban három meccsen is kikaptak, de aztán újfent felvették a fonalat – utóbbi négy mérkőzésükön úgy maradtak veretlenek, hogy többek közt a Žilinát is legyőzték. Jelenleg a DAC mögött egy ponttal lemaradva állnak az ötödik helyen.

Azon a bizonyos nagymihályi találkozón az első fordulóban a hazaiak negyed óra alatt háromgólos előnyre tettek szert Begala, Kanu és Žofčák révén, és ugyan a fordulást követően Taiwo szépíteni tudott, több gól már nem érkezett a DAC részéről, sőt a nagymihályiak a hajrában Vaško által negyedszer is betaláltak.

A Michalovce nem először lepte meg a sárga-kékeket, 2019 novemberében például meg sem állt öt gólig. Viszont ezeket a győzelmeket hazai környezetben szerezte, dunaszerdahelyi mérlege pedig már nem ilyen rózsás – eddig még egyszer sem tudott idegenben győzni, döntetlent is utoljára 2019 augusztusában ért el a MOL Arénában. A DAC utoljára idén februárban fogadta hazai pályán aktuális ellenfelét, azon a mérkőzésen pedig Kružliak és Andzouana találatával 2:1-re győzni tudott.

A dunaszerdahelyiek legfőképp Didier Lamkel Zé remek formájában bízhatnak, aki az eddigi öt bajnoki mérkőzésén két góllal és három gólpasszal segítette csapatát. Ami a sérülteket illeti: Dominik Kružliak egy hete góllal tért vissza hosszú kényszerpihenőjéből, viszont a másik két nagy hiányzó, Kalmár Zsolt és Andrija Balić, valamint Mateus Brunetti és Sainey Njie továbbra sem áll Németh Antal rendelkezésére.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 4:1

A Ligás Klubok Uniójának (ÚLK) az elnöksége hétközben 0:3-as arányban a Slovan javára kontumálta a Spartak ellen szurkolói rendbontásba torkollott múlt vasárnapi bajnokit, emellett a Szlovák Labdarúgó-szövetség mindkét csapatot ideiglenes szankcióval sújtotta: a büntetésekkel kapcsolatos végső döntés meghozataláig csak 15 éven aluli szurkolók lehetnek a nagyszombatiak hazai mérkőzésein, míg a Slovant nem kísérhetik el drukkerei az idegenbeli találkozókra. Ezek a kikötések egyik csapatot sem érintik hétvégén: a Spartak a sereghajtó Pohronie otthonában igyekszik majd behozni a Slovan előnyét, míg a pozsonyiakra elsőre könnyűnek tűnő ellenfél vár hazai pályán a Liptovský Mikuláš képében.

A zsolnaiak az edzőmenesztést követően sem tudtak kimászni a gödörből, most a Sereď ellenében kereshetnek újabb kapaszkodót. A Ružomberoknak pont(ok)ra van szüksége ahhoz, hogy a hétvégi forduló után is magáénak tudhassa a dobogó legalsó fokát, hiszen a DAC szorosan ott liheg a nyomában. Szombaton a kipukkadni látszó Senica otthonába látogatnak, amely a mesterlövészek listáját vezető Sukisa góljaiban bízhat. A kezdeti lendület után a trencséniek is megtorpanni látszanak, Aranyosmaróton viszont még úgy sem lesz könnyű dolguk, hogy a ViOn idén csupán egy mérkőzést tudott eddig megnyerni.



A 12. forduló programja:

Október 22. (péntek)

ŠKF Sereď – MŠK Žilina (17:00)



Október 23. (szombat)

FK Pohronie – FC Spartak Trnava (18:00)

FK Senica – MFK Ružomberok (18:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín (18:00)



Október 24. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (15:00)

FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Sukisa (Senica) – 7 gól

Kadák (Trenčín) – 5 gól

Ristovski (Trnava) – 5 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 4 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 4 gól

Regáli (Ružomberok) – 4 gól

Zmrhal (Slovan) – 4 gól

Henty (Slovan) – 4 gól

Jendrišek (Trenčín) – 4 gól

Lačný (Pohronie) – 4 gól

Mráz (Slovan) – 4 gól

