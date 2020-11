Fortuna Liga, 12. forduló: Hazai pályán botlott a Slovan, továbbra is élen a DAC

A 12. fordulót követően is vezeti a bajnokságot a DAC annak ellenére, hogy a Sereď elleni mérkőzését elhalasztották. Közvetlen üldözője, a Slovan ugyanis hazai pályán botlott.

A címvédő Slovan a papíron sokkal gyengébb Nitrát fogadta, amely 2010 óta nem tudta legyőzni soros ellenfelét. Ehhez képest a nem túl érdekfeszítő első félidőben egy valamirevaló helyzete sem volt a pozsonyi csapatnak. Sokkal közelebb álltak a gólszerzéshez a vendégek, csakhogy Faško próbálkozásainál előbb Greif volt résen, majd a nyitrai támadó lőtt centikkel a kapu mellé. A második félidőben már sikerült betalálniuk a nyitraiaknak, méghozzá egy tetszetős akciót követően: Chobot kiugratta a mögötte érkező Faškót, ő középre passzolt, Mustafićnak pedig már csak az üres kapuba kellett passzolnia. A bekapott gól után valamelyest felélénkültek a hazaiak, de átütőerőt képtelenek voltak vinni a játékukba. A Slovan a hajrában volt legközelebb az egyenlítéshez, de Cmiljanić fejese a kapu fölé szállt.

A Slovan tehát nem tudta kihasználni, hogy a hétvégén nem lépett pályára a DAC, így a 12. fordulót követően is a sárga-kékek vezetik a bajnokságot.

Győzni tudott Zsolnán a sereghajtó Trenčín is, amely a hárommeccses győzelmi szériát húzó Ružomberokot fogadta. A vezetést a hazaiak szerezték meg a 20. percben: egy szögletet követően Maslo a saját kapujába fejelt. A második félidőben szinte lemásolták első góljukat a trencséniek: ezúttal is érkezett egy szögletrúgás és ezúttal is egy rózsahegyi játékos fejelte a saját kapujába a labdát – a szenvedő fél Čurma volt. A hajrában Kadák növelte háromgólosra csapata előnyét, a vendégek erejéből pedig már csak a szépítésre futotta – Maslo ezúttal az ellenfél kapujába bólintott.

Eredmények:

MŠK Žilina – FK Senica 3:1 (2:1)

Gólszerzők: 24. Kurminowski, 41. Asanović (öngól), 63. Bichakhchyan (11-esből) – 35. Vallo (öngól)

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 21. Fadera, 68. Weir – 12. Kyziridis, 67. Balaj

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 90+2. Vlasko (11-esből) – 48., 65. Taiwo

ŠK Slovan Bratislava – FC Nitra 0:1 (0:0)

Gólszerzők: 62. Mustafič

AS Trenčín – MFK Ružomberok 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 20. Maslo (öngól), 68. Čurma (öngól), 87. Kadák – 90+2. Maslo

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 – elhalasztva



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 9 gól

Bichakchyan (Žilina) – 8 gól

Faško (Nitra) – 7 gól

Kurminowski (Žilina) – 7 gól

Divković (DAC) – 7 gól

Balaj (ViOn) – 7 gól

Ratao (Slovan) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Almási (Ružomberok) – 5 gól

Balić (DAC) – 5 gól

(tt)