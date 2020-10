Fortuna Liga, 12. forduló: Ezúttal is kinyitja a gólzsákot a DAC?

A DAC az eddigi 11 bajnokijából kilencet megnyert, egyszer döntetlenezett (épp egy hete a Slovan ellen) és egyszer szenvedett vereséget (zsinórban nyolc győztes bajnoki után a Žilina ellen). Teljesítményének köszönhetően kétpontos előnnyel vezeti a bajnokságot a címvédő Slovan előtt. Jelen állás szerint egyedül a pozsonyiak jelentenek veszélyt a DAC-ra az első helyért folyó harcban, ugyanis a harmadik helyezett Žilina – a negyedik Spartakkal és ötödik Ružomberokkal egyetemben – 12 pontos hátrányból követi őket.

„Elégedett vagyok, hiszen sok pontot szerezve állunk az első helyen, még ha többet is begyűjthettünk volna. Kár, hogy nem sikerült az összes eddigi összecsapásunkat megnyernünk. Jó érzés az első helyen állni, szeretnénk minél hosszabb ideig ott maradni, de az a fontos, hogy meccsről meccsre haladjunk, és ne gondoljunk túl sokat a bajnoki címre”

– nyilatkozta a DAC hálóőre, Martin Jedlička a klub hivatalos oldalának adott interjúban.

A sárga-kékek hétvégén Aranyosmarótra látogatnak, ahol a Sereď ideiglenes otthonra lelt. A DAC épp a Galántához közeli város csapata ellen kezdte meg az idei szezont, és rendezett mészárlást a MOL Arénában: a Storck legénység már a 13. percben 3:0-ra vezetett Ramirez, Balić és Divković góljával, a második játékrészben még Davis és Kalmár is betalált, az I-re a pontot pedig Balić tette fel a ráadás első percében.

A megsemmisítő vereség után a szerediek megrázták magukat, legyőzték a Senicát, a Spartak Trnavát és a Žilinát, valamint értékes pontot zsákmányoltak Rózsahegyen is. A Pohronie és a Trenčín elleni döntetlen már inkább pontveszteségnek számított, de a szerediek hét forduló után így is a dobogó legalsó fokán álltak. A zsolnaiak felett aratott győzelem óta viszont egyszer sem tudták begyűjteni a három pontot – három döntetlen mellett háromszor kikaptak, és egészen a nyolcadik helyig zuhantak vissza.

„A szeredieknek jó csapatuk van, amely erőn és tapasztalaton alapul, ezért nehéz mérkőzésre számítok. De csakúgy, mint a Michalovce előtt, most is győztes szándékkal utazunk majd. Nem számít, hogyan nyerünk, a lényeg, hogy elhozzunk a három pontot”

– tette hozzá Jedlička.

A DAC és a Sereď az elmúlt két év során hétszer is találkozott a bajnokságban, ezeken a mérkőzéseken egy döntetlen mellett négyszer a sárga-kékek, kétszer pedig a szerediek diadalmaskodtak. A statisztikák gólgazdag mérkőzést ígérnek, hiszen a hét egymás elleni találkozó során csak kétszer fordult elő, hogy négynél kevesebb gól esett (a DAC szempontjából – 5:0, 1:0, 5:0, 3:4, 1:3, 0:0, 6:0). Kíváncsian várhatjuk, hogy ezúttal is kinyílik-e a gólzsák a vasárnapi összecsapáson.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: FC DAC 1904 - ŠKF Sereď 6:0

Garamszentkereszten látják vendégül a ViOn csapatát, amely ellen a Pohronie még egyszer sem kapott ki a Fortuna Ligában. A hazai együttes jelenleg átépítésen esik át, az ötmeccses nyeretlenségi sorozat pedig egyértelműen nem növeli a csapat önbizalmát. Jobb formában vannak az aranyosmarótiak, akik utóbbi négy bajnokijukból hármat megnyertek, ezzel feljöttek az első hatosba.

Egyértelműnek tűnik, hogy melyik együttes a Trnava-Michalovce mérkőzés favoritja. A nagyszombatiak két vereség után egy hete legyőzték a trencsénieket, most pedig fenik a fogukat a keletiek skalpjára is, akik három mérkőzés óta nyeretlenek. A Spartak sorozatban négyszer is legyőzte a Michalovce együttesét hazai pályán, viszont háromszor is csak egy góllal, és általában kiegyenlített mérkőzést játszottak egymással.

Az idei szezonban nehéz megtippelni a zsolnaiak mérkőzéseit, akik képesek partiban lenni a nagyokkal, ugyanakkor a papíron gyengébb csapatok ellen is hullajtottak már el pontokat. Szombaton a Senica együttesét fogadják, akiket az első fordulóban négy góllal győztek le.

A Slovan egy hete a MOL Arénában elért döntetlennek köszönhetően megőrizte kétpontos hátrányát a DAC-cal szemben. Ezúttal azt a Nitrát fogadják, amely épp a pozsonyiak ellen elszenvedett 0:5-tel kezdte a szezont. A Zobor alatti együttes 2010 óta nem tudta legyőzni a Slovant, néhanapján csak döntetlenre futotta az erejükből. A nyitraiak vélhetően most is örülnének a pontosztozkodásnak, de a címvédő azon lesz, hogy mindhárom pontot otthon tartsa.

A rózsahegyiek zsinórban három győzelmet arattak, ezzel feljöttek a bajnokság ötödik helyére. Vasárnap Zsolnára utaznak, ahol a sereghajtó Trenčínnel találkoznak. A szebb napokat is megélt trencséni együttes utoljára 2015-ben tudta legyőzni a Ružomberokot idegenben a bajnokságban, utóbbi három egymás elleni találkozójuk pedig döntetlennel végződött.



A 12. forduló programja:

Október 31. (szombat)

MŠK Žilina – FK Senica (17:00)

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce (17:00)

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



November 1. (vasárnap)

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 (16:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Nitra (17:00)

AS Trenčín – MFK Ružomberok (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 9 gól

Divković (DAC) – 7 gól

Faško (Nitra) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 7 gól

Kurminowski (Žilina) – 6 gól

Ratao (Slovan) – 6 gól

Balaj (ViOn) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Almási (Ružomberok) – 5 gól

Balić (DAC) – 5 gól

(tt)