Fortuna Liga, 10. forduló: Sárga-kékek egymás ellen

A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések október 15-től tiltanak bárminemű tömegrendezvényt (beleértve a sporteseményeket is) az országban, az öt csapatsportág (futball, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, röplabda) legfelső szintű bajnoksága viszont kivételt kapott, így a Fortuna Liga is folytatódhat – bizonyos feltételek mellett. A mérkőzéseket zárt kapuk mögött rendezik, a csapatok tagjainak pedig minden találkozó előtt koronavírusteszten kell átesniük.

A DAC számára épp a legjobbkor érkezett a válogatott szünet, mert bár a bajnokságot sorozatban nyolc győztes mérkőzéssel kezdte, az utóbbi időben akadozni kezdett a csapat játéka – ez pedig a Žilina elleni 1:4-es vereségben csúcsosodott ki. A sárga-kékeknek így két hetük volt, hogy rendezzék soraikat mind a támadóalakulatban, mind a védelemben. Főként utóbbival voltak a legnagyobb gondok, ugyanis a Pöstyén elleni kupameccset leszámítva a DAC az utóbbi hét mérkőzésén 20 gólt kapott.

A sárga-kékek ezúttal a bajnokság 10. helyén tanyázó Michalovce otthonába látogatnak. A nagymihályiak két éve a bajnokság egyik meglepetését okozták azzal, hogy az ötödik helyen végeztek, de a tavalyi pocsék szezonkezdetet követően is sikerült a felsőház utolsó helyére befutniuk. A „hagyományhoz hűen“ az idei szezont is gyengén kezdte a Michalovce, amely úgy kapott ki az első három fordulóban, hogy még gólt sem rúgott.

„Három pontért megyünk Nagymihályba. Nem nézzük azt, hogy ennyi eső után nemcsak az ellenféllel, hanem a pálya talajával is nehéz dolgunk lehet. A saját játékunkat akarjuk nyújtani, győzni szeretnénk és jól ráhangolódni a Slovan elleni rangadóra. A futballnak a vereségek is a részét képezik. El kell felejtenünk a zsolnai mérkőzést, alaposan felkészülni a Michalovce ellen és visszatérni a győztes útra”

– idézi a DAC hálóőrét, Martin Jedličkát a klub honlapja.

A két együttes az előző szezonban háromszor is megmérkőzött egymással: tavaly augusztusban 1:1-es döntetlen született Dunaszerdahelyen, novemberben aztán a DAC ötöst kapott Nagymihályban. Kölcsönkenyér visszajár: idén júniusban a bajnokság újraindítását követően a sárga-kékek mind egy szálig visszaadták az öt gólt a MOL Arénában. Azon a mérkőzésen ült először a DAC kispadján Bernd Storck vezetőedző.

Érdekességként megemlítendő, hogy a DAC játékosai szombaton saját klubtársaik ellen is játszanak majd, ugyanis a Michalovce a nyári átigazolási időszakban Martin Bednárt, Abdulrahman Taiwót és Ricardo Phillipset is kölcsönvette Dunaszerdahelyről. Előbbi kettő még nem abszolvált mérkőzést nagymihályi mezben, ugyanis ők csak a transzferpiac utolsó napján kerültek a zempléni csapathoz. A 19 éves panamai Ricardo Phillips viszont a nagymihályiak eddigi összes bajnokiján szerepelt, és két gólt is szerzett: a ViOn elleni találata három, a Trenčín elleni pedig egy pontot ért. Hétvégén viszont biztosan nem lép majd pályára, ugyanis legutóbb a Sereď elleni bajnokin a kiállítás sorsára jutott.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2019/2020-as szezonban:

A DAC közvetlen üldözője, a Slovan azt a Sereďet fogadja, amely a dunaszerdahelyi 0:6 után remek teljesítményt nyújtott, sokáig pedig a dobogó legalsó fokán tanyázott. A Žilina legyőzése óta viszont a csapat sorozatban négy bajnokin maradt nyeretlen. Egy biztos, egy esetleges DAC-botlás és Slovan-győzelem esetén a sárga-kékek elveszíthetik vezetői pozíciójukat a bajnokságban.

A hektikus teljesítményt nyújtó Žilina az eddig szintén nem túl magabiztos Spartak Trnavát fogadja; az utolsó előtti Trenčín a sereghajtó Pohroniét látja vendégül, amely időközben elbúcsúzott eddigi vezetőedzőjétől, Radványi Miklóstól; a meglepetésre a harmadik helyen álló nyitraiak Aranyosmaróton gyűjthetnek újabb fontos ponto(ka)t; a felsőházba vágyódó Ružomberok pedig a nem túl acélos Senica otthonában vendégszerepel.



A 10. forduló programja:

Október 17. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra (17:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 (17:00)

ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Sereď (17:00)

FK Senica – MFK Ružomberok (17:00)

AS Trenčín – FK Pohronie (17:00)



Október 18. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (16:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 6 gól

Faško (Nitra) – 6 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Kurminowski (Žilina) – 5 gól

Almási (Ružomberok) – 5 gól

Strelec (Slovan) – 4 gól

Balić (DAC) – 4 gól

Čataković (Trenčín) – 4 gól

Holman (Slovan) – 4 gól

Ratao (Slovan) – 4 gól

Špehar (Sereď) – 4 gól

