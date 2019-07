Fortuna Liga, 1. forduló: Rajtol az új szezon – mire lesz képes ezúttal a DAC?

A bajnokság ugyanolyan módon zajlik majd le, mint az előző kiírás: a 22 fordulós alapszakaszban mindenki mindenkivel találkozik egyszer hazai pályán, egyszer idegenben. Ezt követően alsó- és felsőházra osztódik a bajnokság – előbbiben a bajnoki címért, utóbbiban a bennmaradásért játszanak majd a csapatok. Összesen tehát minden csapat 32 mérkőzést játszik a bajnokságban.

A tabella utolsó helyén végző együttes a szezon végén kiesik a második ligába, a 11. helyezett oda- visszavágós alapon játszik a második vonal második helyezettjével, amennyiben ez a csapat teljesíti a feltételeket az élvonalban való induláshoz.

Amennyiben a Slovnaft Cupban olyan csapat diadalmaskodik, amely a bajnokság első három helyén végez, úgy a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyezett csapat selejtezőt játszik az utolsó, még Európa-ligát érő helyért.

Bár a bajnokság már kezdetét veszi, az átigazolási piac továbbra is nyitva áll, így a csapatoknak még lesz alkalmuk esetlegesen erősíteni néhány mérkőzést követően is.

A DAC az előző szezonban több klubrekordot is megdöntött (második hely a bajnokságban, legtöbb szerzett pont, legtöbb rúgott gól), és ezúttal is legalább ilyen ambíciókkal vágnak neki a bajnokságnak. Huk és Šatka személyében eddig két meghatározó játékos távozott a csapattól, de érkezett is helyükre az erősítés. Kíváncsian várhatjuk, hogy ezúttal mire lesz képes Peter Hyballa legénysége a bajnokságban.

A sárga-kékek csütörtökön a Cracovia Kraków elleni hosszabbításba torkolló EL-mérkőzéssel hangoltak a bajnoki rajtra, amelyben elsőként az aranyosmaróti ViOn otthonában lépnek pályára. A DAC tehát már két tétmérkőzést abszolvált az új szezonban, így mondhatni felvette a kellő ritmust, más kérdés viszont, hogy a játékosok kipihenik-e magukat, illetve kellően regenerálódnak-e a vasárnapi mérkőzésig.

A Zlaté Moravce öt felkészülési mérkőzést játszott a nyár során, ezek közül hármat megnyert, kétszer pedig döntetlenezett. Elsőre megsüvegelendő teljesítménynek látszik, de nem árt megjegyezni, hogy ezeket az eredményeket olyan csapatok ellen érte el, mint a KFC Komárno, a Gyirmót vagy a Krasnodar 2.

Tavaly egy csapat sem tudta megszorongatni a Slovant, amely hatalmas előnnyel végzett a tabella élén. A pozsonyiak nem titkolt célja, hogy ezúttal is az élen végezzenek, ezzel megszerezve jubileumi 10. bajnoki címüket. A címvédő az újonc Pohronie otthonában lép pályára elsőként a bajnokság új kiírásában.

A rózsahegyiek a héten búcsúztak az Európa-liga selejtezőjében, kudarcukat a nyitraiak ellen feledtethetik. Az előző szezonban a Spartak Trnava címvédőként gyatra játékot produkált a bajnokságban, viszont kupagyőzelmének köszönhetően indulhatott az Európa-ligában. A Radnik Bijeljina ellen csak-csak továbbjutottak, vasárnap a tavalyi év meglepetéscsapatát, a Sereďet fogadják.

Kőkemény összecsapást ígér a Michalovce és a Žilina találkozója, emellett érdeklődéssel várhatjuk azt is, hogy továbbra is kitart-e a Senica tavasszal mutatott lehengerlő formája.



Az 1. forduló műsora:

Július 20. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina (18:00)

FK Senica – AS Trenčín (19:00)

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava (20:00)



Július 21. (vasárnap)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 (19:00)

FC Spartak Trnava – ŠKF Iclinic Sereď (19:00)

MFK Ružomberok – FC Nitra (19:00)



(tt)