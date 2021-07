Fortuna Liga, 1. forduló: Óriási pofont kapott a DAC Nagymihályban

Az első percekben csak kóstolgatták egymást a csapatok komolyabb helyzetkialakítás nélkül, majd a hazaiak egyre bátrabban kezdtek focizni. Előbb Kotula fejese ment nem sokkal a kapu mellé, majd Kanu pillanatai következtek: egy védőről lefordulva a kapu fölé durrantott, majd nem sokkal később két vendég játékost is becsapott, de indítását lefülelte Jedlička. A 31. percben már betaláltak a nagymihályiak: Kanu kétszer is becsapta Beskorovainyit, majd középre passzolt, Begalának pedig már könnyű dolga volt Jedličkával szemben. A DAC rövid időn belül próbált válaszolni, de Balić szögletét követően Schäfer az embertömegbe lőtt. A túloldalon viszont újabb gól született. Mint a kés a vajon, úgy ment át a labda a DAC középpályáján és védelmén. Begala a neki címzett labdát estében továbbította a középpályáról a védők mögé befutó Kanunak, aki egyedül vezethette azt Jedličkára és nem hibázott, a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. A vendégek újfent azonnali válasszal próbálkoztak, de Taiwo próbálkozásánál résen volt Kozhukar kapus. Viszont még nem ért véget a félidő, a hazaiak pedig közvetlenül a lefújás előtt háromgólosra növelték előnyüket. Ismét Kanutól indult az akció, aki egy bicikliscsel után indította a jobb szélen Begalát, ő pedig egyből középre tekert, ahol a Brunettiről leváló Žofčák a kapuba lőtt.

A fordulást követően megpróbálta kezébe venni az irányítást a DAC, Nicolaescu rövid időn belül kétszer is próbálkozott, de lövését előbb blokkolták, majd Kozhukar védett. A 60. percben aztán összejött a vendégek szépítő találata. Az előreívelt labdára Kozhukhar mozdult ki, de vélhetően nem értették meg egymást a védő Artabéval, így a közéjük beékelődő Taiwo a kapuba fejelt. Csakhogy a várva várt DAC-feltámadás elmaradt, a nagymihályiak további veszélyes helyzeteket dolgoztak ki, Jedlička viszont hárítani tudott. A hajrában viszont már ő is tehetetlen volt: Žofčák ívelt szögletből a rövid sarokhoz, ahol Vaško csúsztatta meg a labdát, az pedig a léc alatt a hálóban kötött ki. Az utolsó pillanatokban aztán az ötödik hazai találat is megszülethetett volna, de ez már nem osztott, nem szorzott: a DAC kiütéses vereséggel kezdte az új bajnoki idényt.

Sima győzelmet aratott a Žilina a Sereď ellen. A hazaiak már az ötödik percben betaláltak, Myslovič a tizenhatoson kívülről mattolta Yakubut. Az első félidő vége előtt kétgólosra növelte előnyét a Žilina: Sluka passzát követően Myslovič még távolabbról eresztett meg egy lövést, a labda pedig a jobb kapufa mellett a kapuba zúgott. A második félidőben is a hazaiak domináltak, a vendégeknek szinte helyzetük sem volt. Az 59. percben óriási potyagólt kaptak a szerediek, Jambor lapos lövését Yakubu megpróbálta felkanalazni, de a laszti az ujjai között a kapuba csorgott. A hazaiak a lefújásig biztosan őrizték előnyüket, a vendégek részéről még a szépítés sem veszélyeztetett.

Eredmények:

MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 4:1 (3:0)

Gólszerzők: 31. Begala, 37. Kanu, 45. Žofčák, 84. Vaško – 60. Taiwo

MŠK Žilina – ŠKF Sereď 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 5., 43. Myslovič, 59. Jambor

FC Spartak Trnava – FK Pohronie – 20:00-kor kezdődött



A szombati eredmények:

MFK Ružomberok – FK Senica 0:0

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠK Slovan Bratislava 1:4 (0:1)

Gólszerzők: 68. Pinte – 22. Krčík (öngól), 72. Lichý, 78. Abena, 90+2. Ratão



Pénteken játszották:

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce 4:0 (4:0)

Gólszerzők: 13. Tučný, 28., 40. Kadák, 45. Križan

(tt)