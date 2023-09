Felsőszeli-DAC - Guľa: "Az ilyen mérkőzések kiszolgálják a szurkolói igényeket"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Nagyon jó, hogy a régión belül játszhattunk egy kellemes környezetben. A szurkolók örülnek az ilyen hangulatú mérkőzéseknek. Minden ellenfél iránti tiszteletünk mellett kötelező volt számunkra a továbbjutás. Fontos volt, hogy senki ne sérüljön meg, és hogy azoknak a játékosoknak is jusson lehetőség, akik eddig kevesebb percet töltöttek a pályán. Több gólt kellett volna rúgnunk, meg is voltak a helyzeteink, de a hazai kapus ma fantasztikus napot fogott ki. Az ilyen mérkőzések kiszolgálják a szurkolói igényeket, érezhető volt a remek hangulat. Örömmel fogadták a csapatunkat. Jó focit szerettünk volna játszani anélkül, hogy lebecsültük volna az ellenfelet. Igyekeztünk a maximumot nyújtani, és minél többször a hálóba találni. Az ilyen meccseken hatékonyabbaknak kell lennünk, de az elsődleges célunkat, a továbbjutást elértük, és most már a bajnoki találkozóra összpontosíthatunk.”

Johancsik Patrik (Felsőszeli): „Nagyon nagy ünnep volt ez a klubunk számára. Valami fantasztikus, amit átéltünk. Az eredmény nem lényeges, a fontos, hogy az akadémiánk fiatal neveltjei ilyen játékosok ellen léphettek pályára. A játékosaimnak a meccs előtt azt mondtam, hogy bátran játszanak, ne féljenek, és mutassák meg, mi rejlik bennük. Nagyon sok helyzete volt a DAC-nak, nekünk viszont volt egy fantasztikusan védő 17 éves kapusunk, akiről remélem, még sokat fogunk hallani. Nagyon motivált volt a csapat, mindenki örült ennek a mérkőzésnek. Rendkívül elégedett vagyok, mert a célunkat már azzal teljesítettük, hogy idáig eljutottunk a kupában. Számunkra ez a találkozó már csak hab volt a tortán.”



(dac1904.sk)