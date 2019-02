Felkészülési mérkőzés: Magyar gólokkal győzött a DAC (videó)

Mindkét csapat a legerősebb felállásban lépett pályára, és remek első játékrészt láthattak a nézők. Mindjárt az első kapura lövés góllal végződött, egy begyakorolt szabadrúgásfigura után. Kalmár ívelését Huk fejelte vissza a berobbanó Vida Kristophernek, aki kapásból, ballal a hálóba bombázott - 1:0.

A másik Vida, Máté sem akart lemaradni névrokonától, ami nyolc perc múlva meghozta a DAC második találatát. Taiwo ugratta ki a berobbanó Hercet, az ő kísérletét még hárította Vidmar, ám Herc a kipattanót vissza tudta gurítani a jól érkező csapattársa elé - 2:0.

Újabb három perc múlva már 2:1 volt az állás, amikor az Olimpija is bemutatott egy formás támadást. Tomić hosszú sprintje után Lupeta tálalt Kronaveter elé, és a szlovén válogatott játékosa közelről a hálóba helyezett.

A 34. pertől ismét két góllal vezetett a DAC. Kalmárnak sikerült lelopni a labdát a bizonytalankodó Gorenc lábáról, majd a kapust is kicselezve 3:1-re növelte az előnyt.

Az első félidő legvégén egy szigorúan befújt szabadrúgást végezhetett el Kronaveter a tizenhatos vonaláról, és mesterien csavarta el a labdát a sorfal fölött - 3:2.

Fordulás után is voltak helyzeteket, de az eredmény már nem változott. Az ellenfél a 63. percben lecserélte összes mezőnyjátékosát, a sárga-kékeknél pedig a vége felé már érezhető volt a fáradtság. A DAC-ban ígéretesen mutatkozott be Ronan, és Kucz is néhány alkalommal megtartotta a csapatot.

Szerdán hazautazik Törökországból a DAC, és hazai környezetben folytatja a téli felkészülést. Ennek következő mérkőzését szombaton játssza az osztrák Mattersburg ellen. A szezon előtti főpróba 14:00-kor kezdődik az Akadémián.

FC DAC 1904 - NK Olimpija Ljubljana 3:2 (3:2)

Bellis Hotel Field B, Belek - Antalya, Törökország, 2019. február 4., hétfő 17:00 ó (15:00 CET), napsütés, +17°C

Góllövők: 15. K. Vida, 23. M. Vida, 34. Kalmár – 26. Kronaveter, 45. Kronaveter

DAC: Jedlička (46. Kucz) - Blackman, Šatka, Huk (64. Kone), Koštrna - M. Vida (63. Ronan) - Herc, Kalmár - Tretyakov (63. Čmelík), Taiwo (60. Ayong), K. Vida (90. Šimčák). Edző: Peter Hyballa.

Olimpija: Vidmar - Boakye (63. Gasser), Gorenc (63. Bagnack), Maksimenko (63. Mujičič), Štiglec (63. Jurčevič) - Suljić (63. Cekici), Kapun (63. Putinčanin), Tomić (63. Brkić), Savić (63. Črnic) - Lupeta (63. Kadrić), Kronaveter (63. Lukanović). Edző: Robert Pevnik.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 8:6, mellé 4:6

Szöglet - 5:5

Les - 1:0

