FC DAC 1904: Öt sárga-kék játékos az U21-es válogatottban!

2019 szeptemberében kezdődik meg a szlovák U21-es válogatott számára a 2021-es Európa-bajnokság selejtezősorozata. A magyar-szlovén, közös rendezésű tornára Franciaország, Svájc, Grúzia, Azerbajdzsán és Liechtenstein csapatain keresztül vezet az út.

Erre a nehéz feladatra alaposan fel kell készülnie Adrian Guľa legénységének, ezért is mindjárt az új év elején egy törökországi edzőtáborozáson vesz részt a gárda. Az összetartás keretén belül a Fenerbahce Isztambul juniorjaival (2019. január 11.) és az üzbég U23-as válogatottal mérkőznek meg a szlovák fiatalok.

Adrian Guľa vezetőedző 24-fős keretet visz magával a félhold országába, köztük öt DAC-játékos is szerepel.

Christián Herc mellett, aki már az előző selejtezősorozatban is a csapat stabil tagja volt, Adrián Slančík, Dominik Špiriak, Martin Bednár és Denis Baumgartner is kapott meghívót.

Öt játékosával épp a DAC lesz legnagyobb számban képviselve Törökországban. A felsoroltakon kívül Martin Rymarenko neve is felmerült, ám ő nyolchónapos kihagyás után nem tud a csapattal tartani, Almási László neve pedig a tartalékok között szerepel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Slančík, Špiriak, Bednár, Baumgartner és Herc csak később kapcsolódik be a DAC január 12-én rajtoló téli felkészülésébe.

A szlovák U21-es válogatott utazó kerete:

Kapusok

Adrián Slančík (FC DAC 1904)

Frederik Valach (FC Petržalka)

Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Hátvédek

Dominik Špiriak (FC DAC 1904)

Martin Bednár (FC DAC 1904)

Kristián Vallo (MŠK Žilina)

Martin Šulek (AS Trenčín)

Matej Oravec (FC Spartak Trnava)

Denis Petro (MFK Zemplín Michalovce)

Alexander Mojžiš (FK Železiarne Podbrezová)

Samuel Kozlovský (FC Petržalka)

Középpályások

Denis Baumgartner (FC DAC 1904)

Christian Herc (FC DAC 1904)

Peter Pokorný (FC Liefering)

Péter Varga (Gyirmót FC)

Filip Blažek (Bröndby IF)

Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce)

Dominik Guláš (FC Nitra)

Michal Tomič (MŠK Žilina)

Marián Chobot (FC Nitra)

Matúš Kmeť (MFK Ružomberok)

Támadók

Róbert Boženík (MŠK Žilina)

Marek Fábry (FC Nitra)

Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)



(fcdac.sk)