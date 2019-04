FC DAC 1904: Amikor a csapatnak jól megy, Jedlička is jobban érzi magát a kapuban

Martin Jedličkának a nagymihályi volt az egymást követő harmadik olyan mérkőzése – összességében pedig a tizedik –, melyet bekapott gól nélkül hozott le. A rózsahegyi Macíkkal egyetemben vezeti a 2018/19-es szezont ebben a statisztikában.

„A mérkőzést két részre osztanám. Az első félidő nem nekünk kedvezett – nem azt játszottuk, amit terveztünk. Szerencsére megúsztuk bekapott gól nélkül. Az öltözőben megbeszéltünk, mit szeretnénk játszani, és a második félidőben lényegesen feljavultunk. 2:0-ra nyertünk és három értékes ponttal távoztunk.”

Az előzőekhez hasonlóan Jedlička most is mérkőzésben tartotta a csapatot. Az egyik kulcsvédését a 35. percben mutatta be, amikor Žofčák sarokra tartó szabadrúgását a kapufára tolta ki. „Szerettem volna látni a labdát a sorfalon keresztül, szerencsére Krisz Vida remek munkát végzett, hiszen blokkolta a hazai játékost. Ennek köszönhetően egész idő alatt láttam a labdát és ezért is sikerült a kapufára tolnom. Mi hasonló helyzetből gólt szereztünk és ünnepelhetjük a három pontot.”

Az első félidőben kétszer is Jedlička mellé állt a kapufa, ezen kívül viszont nem kellett nagyobb védéseket bemutatnia. „Igyekeztem mindvégig összpontosítani, hogy segíteni tudjam a fiúkat a beíveléseknél és a védelem mögötti labdáknál. Jelenleg az egész csapatnak jól megy a játék, így én is magabiztosnak érzem magam a kapuban. Remélem, ez a továbbiakban is így fog folytatódni.”

A Slovan elleni derbire három egymást követő győzelemmel megy a DAC. „Hihetetlenül várjuk azt a mérkőzést, hiszen végre szeretnénk legyőzni őket. Bízom benne, hogy ismét megtelik a stadion – ahogy legutóbb a Slovan ellen –, és remélem, hogy győzni tudunk a klubért, a játékosokért és a szurkolókért is.”



