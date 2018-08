Ez a csapat lesz a DAC következő kupaellenfele

A harmadik ligás Púchov otthonában aratott szerdai 5:2-es győzelmével teljesítette a kötelezőt a DAC, amely bejutott a Slovnaft Cup következő fordulójába. A dunaszerdahelyi csapat góljait Šatka (2), Davis (11m), Almási és Ljubičić szerezték.

A sorsolás a 3. fordulóig adott volt, így már azt is tudjuk, hogy a DAC következő ellenfele a TJ Kovo Beluša gárdája lesz. Ismét a púchovi járásba utazik tehát a DAC, és ezúttal is egy olyan ellenfélhez, amellyel már a múltban találkoztak a kupaküzdelmek során.

Arra a mérkőzésre 2016. augusztus 16-án, a Slovnaft Cup 2. körében került sor. Akkor Szarka Ákos 54. percben szerzett góljával győzött a DAC 1:0-ra.

Hasonlóan, mint két éve, a belušaiak most is a III. liga nyugati csoportjában szerepelnek. Bár igaz, hogy a múlt szezonban elért 15. helyezés alapján kiestek volna a negyedik vonalba, ám épp a DAC B visszalépése benntartotta őket az osztályban. A kék-fehérek most vasárnap, a ViOn B elleni összecsapással indítják a bajnokságot.

A Slovnaft Cup küzdelmeiben eddig két, ötödik ligás együttessel mérkőztek meg Dušan Kramlík vezetőedző védencei. Kezdésként 2:0-ra nyertek a Slovan Brvnište otthonában (gólszerző: Gorelka 2), majd a 2. fordulóban ugyanilyen arányban diadalmaskodtak Podmanínban is (gólszerzők: Gažo, Mišutka).

A Slovnaft Cup 3. fordulójának hivatalos játéknapját 2018. szeptember 5-én, 16.30 órától rendezik.

A Slovnaft Cup versenykiírása szerint egészen a negyeddöntőkig egy mérkőzésen dől el a továbbjutó kiléte. Döntetlen eredmény esetén nincs hosszabbítás, hanem rögtön a tizenegyespárbaj következik.



(fcdac.sk)