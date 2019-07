Európa-liga - DAC: „Nem tesszük le a fegyvert. Továbbjutni jöttünk, nem kirándulni“

Nincs könnyű helyzetben a DAC, ugyanis a hazai mérkőzésen elszenvedett 1:2-es vereség azt jelenti, hogy két gólt kell szereznie a továbbjutáshoz.

Peter Hyballa vezetőedző elmondta: egy hete szomorúak voltak a vereség miatt, főként, hogy az első 60 percben jobbak voltak az ellenfélnél. A DAC támadófocit játszott, míg az ellenfél a kontrákra épített – ilyen ellentámadásokat követően volt eredményes az Atromitosz. A görög csapatnak a mérkőzés végén is voltak helyzeteik, így akkor Hyballa szerint már csak azt várták, hogy a játékvezető lefújja a mérkőzést.

„A múlt heti mérkőzés óta mindenki azt gondolja, hogy az Atromitosz már a harmadik selejtezőkörben van, de mi ezt másként gondoljuk. Ahogy az már többször is megmutatkozott, a csapat remekül reagál a krízishelyzetekben, amelynek köszönhetően visszatalálunk a helyes útra. Bízom benne, hogy holnap is ez fog történni. Nagyon meleg van itt, de szerintem ez mindkét csapatot sújtja. Tudjuk, hogy lőnünk kell 2-3 gólt, és ezzel a céllal is érkeztünk. Meg persze, hogy továbbjussunk a következő körbe“

– jelentette ki Peter Hyballa.

Martin Jedlička, a csapat kapusa elmondta, hogy társaival egyetemben 100 százalékosan fittek és igyekeznek majd, hogy a hétvégi sikeres bajnokit követően Görögországban is jó eredményt érjenek el.

„Nem tesszük le a fegyvert. Továbbjutni jöttünk, nem kirándulni. Senki sem hitt bennünk Krakkóban, mégis sikerrel jártunk. Bízom benne, hogy ez itt is sikerül. Úgy gondolom, hogy a csapatnak meg van rá az ereje“

– nyilatkozta Jedlička.

A hálóőr szerint csakis rajtuk áll, hogy jól védekezzenek. Ha ez sikerül, akkor szerinte az ellenfél nem tud majd kontrázni. „Számomra ez olyan mérkőzés, mintha egy bajnoki lenne. Semmitől sem különlegesebb“ – jelentette ki Jedlička.

A lehetséges összeállítással kapcsolatban Hyballa elmondta: ebben a pillanatban négy jó támadója van a csapatnak.

„Vida Krisz két gólt adott hétvégén, Taiwo és Ramirez egyet, Čmelík két gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. Itt van Veselovský is, aki az elmúlt mérkőzéseken csereként kapott lehetőséget. El kell döntenünk, hogy a taktikai játékra építünk-e a széleken vagy a gyors szélsőjátékra“

– állapította meg a DAC vezetőedzője, akit arról is faggattak, hogy gyakorolták-e a büntetőrúgásokat. Hyballa erre határozott nemmel felelt.

„Úgy gondolom, hogy akárcsak tavaly, most is nagyon szép támadófutballt játszunk. Ez az a stílus, amiben akarom, hogy a csapat játsszon. A holnapi mérkőzés annyiban más, hogy nem csupán a győzelem a célunk, hanem az is, hogy rúgjunk két gólt. Nincs más választásunk, mint hogy támadjunk“ – mondta végszóként Hyballa.

Csütörtökön 19 órakor kerül sor az Atromitosz-DAC visszavágóra, amelyet élőben közvetítünk portálunkon is.



(tt)