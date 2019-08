Európa-liga: Atromitosz FC - FC DAC 1904 (ÉLŐ)

„A múlt heti mérkőzés óta mindenki azt gondolja, hogy az Atromitosz már a harmadik selejtezőkörben van, de mi ezt másként gondoljuk. Ahogy az már többször is megmutatkozott, a csapat remekül reagál a krízishelyzetekben, amelynek köszönhetően visszatalálunk a helyes útra. Bízom benne, hogy holnap is ez fog történni. Nagyon meleg van itt, de szerintem ez mindkét csapatot sújtja. Tudjuk, hogy lőnünk kell 2-3 gólt, és ezzel a céllal is érkeztünk. Meg persze, hogy továbbjussunk a következő körbe“ - nyílatkozta Peter Hyballa vezetőedző a visszavágó előtti szerdai sajtótájékoztatón.

A DAC idei tétmeccsei:

EL-meccsek:

Fortuna Liga

1. forduló: FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2

2. forduló: FC DAC 1904 – FK Pohronie 5:1

