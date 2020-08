Európa-liga, 1. selejtezőkör: Nem túl szép, de annál eredményesebb játékkal jutott tovább a DAC!

Bár az izlandiak nagyobb nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, mint a sárga-kékek, valamint szintén az előnyükre volt, hogy hazai környezetben léphettek pályára, előzetesen mégis inkább a DAC számított a mérkőzés favoritjának. Bernd Storckék ezzel tisztában is voltak, és nem titkolt céljuk volt, hogy győzelemmel térjenek haza.

Az első percektől kezdve a DAC irányította a mérkőzést, a hazaiak csak elvétve jutottak el a vendégek tizenhatosáig, de képtelenek voltak komolyabb helyzetet kialakítani. Az első negyedórában nem igen forogtak veszélyben a kapuk, Ramirez lesről csúsztatott fejjel a kapu mellé, a túloldalon pedig Lennon tűnt el gyanús körülmények között a DAC tizenhatosán belül, de a játékvezető továbbot intett. A sárga-kékek sokáig nem tudták áttörni a szívósan védekező hazai védelmet, a 22. percben azonban megtört a jég: Blackman jobbról tette középre a labdát, amit Divković a lába között átengedett – így lett jó a második hullámban érkező Balićnak, aki kapura tűzte. A labda egy védőn megpattanva hullott a kapuba. A bekapott gól után kissé kitámadtak a hazaiak, de képtelenek voltak nagyobb nyomatékot vinni a játékukba. A félidő vége előtt még Divković és Ramirez került helyzetbe, de az eredmény már nem változott.

A hazaiak nagyobb sebességgel érkeztek ki a második játékrészre, egy időre pedig be is szorították ellenfelüket a saját kapujuk elé. Az 50. percben jegyezhettük fel a hazaiak első lövését – Jónsson próbálkozása a kapu fölé szállt. Egyik és másik oldalon is sok volt a pontatlanság, az eladott labda, egyszóval nem volt egy szemet gyönyörködtető játék. A 60. perc környékén kezdtek kifulladni a hazaiak, és újfent a sárga-kékek vették magukhoz a kezdeményezést. Bár a DAC játéka nem volt olyan sima, mint ahogy azt megszokhattuk a hazai bajnokikon, azért így is meg lett az eredménye. Negyed órával a mérkőzés vége előtt Kalmár vezette be a labdát az ellenfél tizenhatosába, majd éles szögből lőtt, a kapusról viszont kijött a laszti – éppen az üresen érkező Ramirez elé, aki az üres kapu előtt nem hibázott. A kétgólos előny tudatában a sárga-kékek felszabadultabban kezdtek játszani, és nem is álltak messze tőle, hogy feltegyék az I-re a pontot, csakhogy Kalmár szabadrúgása az oldalhállóba szállt, Ramirez pedig nemcsak a kimozduló izlandi hálóőrt, hanem a kaput is átemelte. A ráadás perceiben azért meleg volt a helyzet a DAC kapuja előtt, de a védők önfeláldozóan vetődtek bele a hazai lövésekbe. A végén még a csereként beálló Fábry került ajtó-ablak helyzetbe, de nem járt túl Nielsen kapus eszén.

A DAC nem túl szép, de annál eredményesebb játékkal győzte le a Hafnarfjördur csapatát, így megérdemelten jutott tovább az Európa-liga második selejtezőkörébe.



