Európa Konferencia Liga: Sima DAC-győzelem Belfastban, irány a Feröer-szigetek!

A hazaiak kezdtek aktívabban, de néhány ívelésen kívül nem tudtak veszélyesebb szituációt kialakítani. A vendégek az első tíz percben el sem jutottak a Cliftonville kapujáig, de amikor ez először megtörtént, egyből be is találtak. Balogh csapta be egy ellenfelét az oldalvonalnál, majd jobbról bevezette a labdát a tizenhatosba, laposan középre adott, Veselovský pedig egyből lőtt. A labda a bal kapufát érintve a kapuba pattant. Pár perccel később Veszelinovnak kellett védenie McDonagh szabadrúgását, majd a túloldalon Káčer került óriási helyzetbe. A DAC középpályása kapott indítást, és szinte egy az egyben mehetett kapura. A kimozduló Talley-t megpróbálta átemelni, de a hazai kapus elérte a lasztit. Az északír csapat továbbra is beadásokból és rögzített szituációkból próbált veszélyeztetni, de komolyabb helyzetig nem jutott. Sőt, a túloldalon Talley-nek kellett védenie Káčer tizenahtoson kívülről leadott lövését. A hazaiak még a félidő vége előtt voltak közel az egyenlítéshez, Ronan Hale közeli fejese viszont elkerülte a kaput.

A fordulást követően is a hazai csapat birtokolta többet a labdát, és rögtön a félidő elején veszélyeztetett is, Mallon éles szögből leadott lövését viszont Veszelinov hárítani tudta. A sárga-kékek türelmesen védekeztek, és várták a pillanatot, hogy lecsapjanak. Az 52. percben kis híján másodszor is betaláltak, Dimun közeli lövését viszont Talley a felső lécre tolta. Tíz perccel később Balogh is óriási helyzetbe került: Veselovský a saját térfeléről megindulva egészen a hazai tizenhatosig jutott a labdával, ott megjátszotta Káčert, aki egyből középre passzolt Baloghnak. A magyar csatár viszont nagy helyzetben a kapu közepébe lőtt, bele Talley-be. Adrian Guľa a helyzet után egyből le is hozta a magyar támadót, és Krstovićot állította be a helyére. A montenegrói játékos szinte az első labdaérintéséből betalált – jó 20 méterről kilőtte a kapu hosszú oldalát. A hazaiak még a hajrában sem adták fel, küzdöttek, de komolyabb helyzetet továbbra sem sikerült kialakítaniuk. A 82. percben a Cliftonville kapujában kötött ki Muhamedbegovic fejese, a játékvezető viszont les miatt nem adta meg a találatot. Néhány perccel később Rymarenko is közel volt a harmadik gól megszerzéséhez, de előbb Talley-t találta el közelről, majd az ismétlést egy hazai védő vágta ki a gólvonalról. A rendes játékidő utolsó percében végül mégis megszületett a DAC harmadik találata: Talley kapus csúszott oda Káčernek, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Krstović állt oda a labda mögé, és 11 méterről nem hibázott.

A DAC 5:1-es összesítéssel megérdemelten jutott tovább az Európa Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójába, ahol a feröeri Vikingur vár rá.

A Ružomberok egy héttel ezelőtt 2:0-ra győzni tudott a litván Zalgiris Kaunas vendéglátójaként, és a csütörtöki visszavágón is közel állt a győzelemhez, Kochan viszont a 44. percben büntetőt hibázott. A találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, így a rózsahegyiek is továbbjutottak a második fordulóba, ellenfelük pedig a lett FC Riga lesz.



(tt)