Előkészületi meccs: FC DAC 1904 - FC ŠTK 1914 Šamorín 6:3 (4:2) - VIDEÓVAL

Múlt vasárnap kezdte meg a dunaszerdahelyi csapat az új idény előtti felkészülést, amelynek első edzőmérkőzésén ma azt a Somorját látta vendégül, amely pár napja a DAC farmcsapata lett.

Jobban nem is indulhatott volna a járási rangadó, hiszen negyed órányi játék után 3:0-ra vezettünk. A 2. percben Divković lapos beadását Taiwo pofozta közelről a hálóba. A 13. percben Čmelík jutott a védők háta mögé, ívelése Taiwo arcáról pattant a kapuba. Két perc múlva Vida Máté ugratta ki Divkovićot, aki hidegvérrel kihasználta a lehetőségét. Ezt követően a II. ligás vendégek is felbátorodtak, és előbb Pidmuchni (gyönyörű csavarással), majd Pančík révén feljöttek egy gólra. Az első játékrész legvégén egy Divković elleni szabálytalanságért tizenegyeshez jutottunk, amit mai csapatkapitányunk, Koštrna „panenkázott” be, így 4:2-es állásnál vonultak le a csapatok.

A második félidőben a minden idők legfiatalabb tizenegyét küldte pályára Peter Hyballa, aki – Slančík kapus kivételével – teljes sort cserélt. A saját fiataljainkon kívül négy ghánai próbajátékos is megmutathatta magát. Igyekeztek a somorjai fiatalok is, Méry az 59. percben, pár másodperccel pályára lépese után, ismét egy gólra hozta fel a fehéreket. A hajrában azonban beérett a DAC-fölény. Magyar Attila beadása után Bögi első felnőtt mérkőzésén feliratkozott a góllövőlistára, majd Švectávoli lökete kötött ki a jobb alsó sarokban.

A nézők nem unatkozhattak a mai napon, a kilenc találat mellett több szép akciót mutattak a csapatok. A DAC-ban bemutatkozott a 15 éves Szalma, góllal debütált a 17 éves Bögi, és a ghánai fiataloknak is volt néhány ígéretes megmozdulása.

A nyári felkészülési második edzőmérkőzésén holnap 11 órától a lengyel II. ligás Zaglebie Sosnowiec csapatát fogadjuk a MOL Akadémián.

FC DAC 1904 - FC ŠTK 1914 Šamorín 6:3 (4:2)

MOL Akadémia, 1-es számú füves pálya, Dunaszerdahely, 2019. június 22., szombat, 10:30 ó, napos idő, +25°C

Góllövők: 2. Taiwo, 13. Taiwo, 15. Divković, 45. Koštrna (11 m), 81. Bögi, 86. Švec - 25. Pidmuchni, 37. Pančík, 59. Méry

Játékvezetők: Ruc - Štofik, Martiš, 250 néző

DAC: Slančík - Blackman (46. Magyar), Bednár (46. Malý), Csóka (46. Szalma), Šimčák (46. Dolinský) - Koštrna (46. Basiru, 77. Bögi) - M. Vida (46. Veselovský), Bilenkyi (46. Nagy) - Čmelík (46. Sharani), Taiwo (46. Boateng), Divković (46. Švec, 88. Gariba). Edző: Peter Hyballa.

Somorja: Hajdúch - M. Nagy, Pončák, Marič, Mišenko - P. Nagy, Németh - Pidmuchni, Pančík, Fujak - Čunta. Cserék: Veber - Pavlík, Válek, László, Méry, Magyarics, Leginus, Holík. Edző: Branislav Sokoli.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 15:5, mellé 6:2

Szöglet - 4:3

Les - 4:5

fcdac.sk