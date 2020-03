ÉLŐ: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 0:1 (I. félidő)

A mérkőzés 15.30-tól kezdődik.

KEZDŐCSAPATOK:

FC DAC 1904: Száraz – Rodolfo, Kružliak (C), Beskorovajnyi, Lalatovič – Schäfer, Vida, A. Balić – Fábry, Ramírez, Divković.

Cserék: Jedlička – Malý, Kalmár, Bednár, Németh, Phillips.

FC Spartak Trnava: Rusov – Turňa, Izuchukwu, Mitrea (C), Moenza – Tavares, Gamboš, Tzandaris, Yao – Tesija – Sobczyk.

Cserék: Kamenár – Krč, Vukojević, Pereira, Orlandić, Grendel, Bamidele Isa.

A játékosok sérülése és eltiltása miatt Hélder Cristovao vezetőedzőnek már eddig is fejtörést okozhatott a kezdőcsapat összeállítása – nincs ez másként most sem. Šimčák, Boateng és Čmelík már eddig is sérült volt, a szerdai kupameccsen pedig további két játékos dőlt ki. Bővebben...

A DAC idei tétmeccsei:

Fortuna Liga

21. forduló: MŠK Žilina - FC DAC 1904 2:2

20. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:0

19. forduló: FC DAC 1904 - FK Senica 0:0

18. forduló: ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 2:0

17. forduló: FC DAC 1904 - FC Nitra 1:0

16. forduló: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 5:0

15. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 3:1

14. forduló: FC DAC 1904 - ŠKF Iclinic Sereď 0:0

13. forduló: FK Pohronie - FC DAC 1904 0:2

12. forduló: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1

11. forduló: Spartak Trnava - FC DAC 1904 1:2

10. forduló: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 1:0

9. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 0:1

8. forduló: FK Senica - FC DAC 1904 0:1

7. forduló: FC DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava 5:2

6. forduló: FC Nitra – FC DAC 1904 1:2

5. forduló: FC DAC 1904 - Zemplín Michalovce 1:1

4. forduló: AS Trenčín - FC DAC 1904 2:1

3. forduló: ŠKF Iclinic Sereď – FC DAC 1904 3:1

2. forduló: FC DAC 1904 – FK Pohronie 5:1

1. forduló: FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2

Slovnaft Cup:

Negyeddöntő: FC DAC 1904 - FK Poprad 2:0

5. forduló: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 0:0, 11-esekkel 4:3

4. forduló: TJ Družstevník Radimov - FC DAC 1904 0:2

3. forduló: FTC Fülek - FC DAC 1904 0:0, tizenegyesekkel: 5:6

2. forduló: FK Podkonice – FC DAC 1904 0:4

EL-meccsek:

Atromitosz FC - FC DAC 1904 3:2

FC DAC 1904 – Atromitosz FC 1:2

KS Cracovia Kraków – FC DAC 1904 2:2

FC DAC 1904 - KS Cracovia Kraków 1:1

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2019. október 30.: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 0:0, 11-esekkel 4:3 (Slovnaft Cup)

2019. október 5.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 1:2

2019. február 23.: Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:1

2018. szeptember 23.: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 3:2

2018. május 5.: Spartak Trnava – FC DAC 1904 2:0

2018. április 1.: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 1:0

2018. március 3. FC DAC 1904 – Spartak Trnava 0:0

2017. szeptember 30.: Spartak Trnava – FC DAC 1904 2:0

2017. március 19.: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 0:0

2016. október 23.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 1:0 ​

2016. július 24.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 2:1

2016. március 19.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 1:0

2015. október 17.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 2:0

2015. július 26.: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 2:1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS ELŐTT:

(parameter)