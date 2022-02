Dominik Kružliak magabiztos volt a büntetőnél

„Mindegyik meccsnek győzelmi céllal vágunk neki, de a találkozó menete alapján el kell fogadnunk az egy pontot is. Nagyszombatban mindig nehéz futballozni, a hazaiaknak jó csapatuk van, amit az egész szezon során bizonyítanak is. Nekünk is megvoltak a lehetőségeink, kár, hogy valamelyik gyors ellentámadást nem sikerült góllal befejeznünk. Hiányzott a nagyobb higgadtság a befejezéseknél. Az ellenfél is több helyzetet is kidolgozott, a találkozó vége felé elég sok beadás repkedett a tizenhatosunkba, de örülök, hogy sikerült ezeket kivédekeznünk. Sokat köszönhetünk a DAC színeiben az első meccsét játszó Ricardo kapusnak, aki remekül védett” – jelentette ki a vasárnapi Spartak-DAC (1:1) kerületi rangadó hármas sípszóját követően Dominik Kružliak csapatkapitány, a DAC első tavaszi góljának a szerzője, aki a 23. percben a Pinto elleni szabálytalanságért megítélt büntetőt értkesítette. „Én voltam kijelölve a tizenegyes végrehajtására, és előre tudtam, hova lövöm. Bíztam magamban, és végül sikerült is betalálnom.” Ez volt a 26 év és védőjátékos negyedik bajnoki találata a DAC színeiben, a második az aktuális idényben.

Kružliakot az sem zökkentette ki, hogy Glova játékvezető csak hosszas videózás után ítélte meg a büntetőt. „Nehéz bármit is mondani a videóbíróról, mivel majdnem tíz percet állt miatta a játék. Néha segít a VAR, máskor pedig ellenünk van. Kár, hogy a kétes esetek elbírálása nem folyamatosabb, gyorsabb. A futballisták csak álldogálnak a pályán, a játék pedig elveszíti a folyamatosságát.”

Annak ellenére, hogy egy hosszabb szünet utáni tétmérkőzésről volt szó, a nézők is jól szórakozhattak. „Jól dolgoztunk a felkészülés során, javítottunk a védekezésünkön, nem kapunk annyi gólt, mint azelőtt, ami az alap. A támadósorban is megvan a kellő minőség, csak az befejező fázisban kell feljavulnunk. Még sok meccs áll előttünk és bízom benne, hogy az idény végén ott állunk majd, ahol szeretnénk. Természetesen teljesen más érzés szurkolók előtt futballozni, Nagyszombatban mindkét tábor remek hangulatot teremtett. Nagyon örülök annak, hogy ebben a tekintetben szép lassan minden visszatér a régi kerékvágásba.”



(dac1904.sk)