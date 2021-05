DAC-Žilina – Németh: „Láttam a fiúkon, hogy meg akarják nyerni a meccset”

Németh Antal (DAC): „Először is szeretnék köszönetet mondani a 42 szurkolónak, akik ma kilátogatott a stadionban, illetve annak a több ezernek, akik a tévé képernyője előtt követték a mérkőzést. Bízom benne, hogy ezt a mérkőzést jobban élvezték, mint az egy héttel ezelőtti aranyosmarótit. Az első perctől az utolsóig ellenőrzésünk alatt tartottuk a mérkőzést. A bekapott gólt követően és a szünetben is láttam a fiúkon, hogy meg akarják nyerni a meccset. Ehhez igazítottuk a cseréket is, hogy sikeresen vegyük a mérkőzést és gólt lőjünk. Örülök a teljesítménynek, amit ma a csapat nyújtott.”

Pavol Staňo (Žilina): „Nem tehetek mást, mint hogy elismerem: a DAC megérdemelten nyert. Nehéz szavakat találnom a mérkőzést illetően. Keveset futottunk, nem voltunk magabiztosak a párharcok során, mint ahogy az általában megszokott tőlünk. Ebből kifolyólag könnyű helyzetekbe engedtük az ellenfelet. A 30. perc után fokozatosan visszajöttünk a meccsbe, a második játékrészben hármas cserével igyekeztünk lendületet vinni a játékunkba. Lehet, úgy nézett ki az egész, hogy ez segít, de aztán jött egy sérülés, majd a gól, a forgatókönyv pedig a DAC szája íze szerint alakult. Gratulálok a DAC edzőjének a megérdemelt győzelemhez.”



