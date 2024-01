DAC – Xisco Muňoz: A srácok remek hozzáállást mutattak

Xisco Muňoz (DAC): „Ahhoz képest, hogy ez volt az első meccsünk, remekül teljesítettünk. Egy fontos erőfelmérőt abszolváltunk egy minőségi csapattal szemben. Tudjuk, mire képesek a labdával és remekül csinálják az átmeneteket. Nagyon elégedett vagyok a játékosokkal, taktikailag remekül helyt álltak. A legfontosabb azonban a hozzáállásuk volt. Az első félidőben kiválóan támadták le magasan az ellenfelet, amit a legutóbbi két hét során gyakoroltunk. A második játékrész is kiváló volt, hiszen olyan srácok is lehetőséget kaptak, akik még soha nem játszottak együtt. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, mindig fontos a győzelem. A srácok remek hozzáállást mutattak és annak külön örülünk, hogy az akadémiánk néhány labdarúgója is szerepet kapott. Megmutathatták, milyen kemény munka áll mögöttük. Kellemes érzés, hogy sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset. A hét folyamán kőkemény terhelést kaptak a srácok, a mérkőzés előtt picit aggódtunk is, hogyan reagál a szervezetük. A hozzáállásuk és a testreakciójuk is kiváló volt. Ez jó, mert ki tudjuk értékelni a helyzetet és növelni a megterhelést. Az elkövetkező napokban az erőnlétünkön és a taktikai dolgokon is dolgozni fogunk. A jövőheti meccsig szeretnénk a támadásokban néhány elemet gyakorolni és megtalálni az egyensúlyt, ami nagyon fontos. Egy olyan csapatot akarok látni, amely a labdával és labda nélkül is erős. Ha ilyen csapatot akarunk építeni, akkor ellenállóbban kell nekivágnunk a bajnoki küzdelmeknek.”

Markus Schopp (Hartberg): „A mérkőzés egy jó erőfelmérő volt számunkra, egy erős ellenféllel szemben. Főleg az első félidőben akadozott a játékunk, nem küzdöttünk eléggé, de jó csapat a Dunaszerdahely, sok minőségi és erős futballistával. Sokat tanultunk az összecsapásból. Mivel volt néhány sérültünk, meg kellett kevernünk a felállítást, plusz több fiatal labdarúgónak is lehetőséget adtunk. Ők még nincsenek ezen a szinten, de több fontos dolgot is tanultunk a mérkőzésből, főleg az egyes fiatal futballisták karakteréről. A második játékrészben sokkal jobban teljesítettünk. Szeretnénk fejlődni, egyes játékosoknak segíteni a jobbá válásban. Az első félidő egy hatalmas tanulópénz volt e folyamat útján.”

(dac1904.sk/para)