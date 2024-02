DAC – Vitális: "Úgy tűnik, a csapat sikeresebb, mikor a B-közép felé támad"

„Az első félidőben nem sikerültek úgy a támadások, ahogy szerettük volna. A szünetben megbeszéltük, mit kell a második játékrészben jobban csinálnunk, és veszélyesebben is futballoztunk, többet támadtunk. A győzelmet nem kell megmagyarázni. Nem volt gond a három újonccal a kezdőben. Az első félidőben inkább csapatszinten voltak problémáink, ezeket ki kell javítanunk, de az újak az edzéseken és meccsen is felvették a ritmust. Legközelebb az első félidőben is úgy kell futballoznunk, mint a másodikban tettük. Az elkövetkező három mérkőzés kiemelt fontosságú, amelyeken muszáj pontokat szereznünk, de ehhez a támadásépítéseken és a befejezéseken javítanunk kell, plusz több kapura lövéssel kellene próbálkoznunk” – összegzett a szombati DAC-Skalica (1:0) bajnoki után Vitális Milán. A 69. percben ő végezte el a csapat nyolcadik szögletét, beadását Brunetti fejelte a kapuba.

„A gólpasszomnál a rövidre kellett volna beívelnem a labdát a szögletből, de középre ment, viszont így lett jó. Ennek így kellett történnie. Úgy tűnik, a csapat sikeresebb, mikor a B-közép felé támad. A nagy helyzetemnél külsővel találtam el a labdát, holott teli rüszttel szerettem volna. Sajnos kicsit lecsúszott a lövés. Ebben a bajnokságban minden meccs nehéz. Örülök, hogy szombaton sikerült begyűjteni a három pontot. Lassan kezdhetünk készülni a Nagyszombat elleni rangadóra. Még nem játszottam ellenük, így újdonság lesz nekem ez a derbi” – fűzte hozzá a 22 éves magyar középpályás, a hétvégi mérkőzés egyik legjobbja.



