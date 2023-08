A DAC visszatérője üzent a szurkolóknak

„Megérdemelt sikert arattunk. Tudtuk, hogy a nagymihályihoz hasonló összecsapás vár ránk. Ha ott az első negyedórában betalálunk, talán a végeredmény is úgy alakult volna, mint a Kassa ellen. A lehetőségeink megvoltak. Tisztában voltunk azzal, hogy kell egy kis szerencse is, mert az edzéseken becsületesen dolgozunk. A gyors első gól megkönnyítette a dolgunkat, amelyet lényegében az üres kapuba lőttünk. Ezt további négy találat követte. Meg kellett törnünk a gólcsendünket, hogy beinduljon a szekér. Remélhetőleg a jövőben is ennyire termékenyek leszünk” – állapította meg a szombati DAC-Kassa (5:2) bajnoki mérkőzést követően Christián Herc, aki a 29. percben a sérült Željko Gavrić helyére állt be.

„Néha jobb így, váratlanul beállni, mint 15-20 percet készülni az alapvonal mellett. Viszont nem egy sérült csapattárs kárára akartam pályára kerülni. Mindegyikünk százszázalékos állapotban vágott neki a meccsnek, Gavro is, ám az első félidő során gondjai akadtak az ágyékával. Remekül éreztem magam a pályán, a srácok az első perctől hajtottak, parádésan futballoztak. 2:0-s előnynél álltam be. Boldogok vagyunk, hogy a múlt heti meccs után sikerült odahaza győznünk” – mondta a 24 esztendős középpályás, aki röviddel a pályára lépését követően Ramadan találata előtt gólpasszal jelentkezett, így 3:0-s előnnyel vonulhattunk a félidei szünetre.

„Nagyon örülök, hogy rögtön statisztikailag kimutathatóan, egy gólpasszal segíthettem az együttest. A középpályán ugyanarra a pozícióra ugrottam be, mint ahol a DAC-nál töltött első időszakom alatt is futballoztam. Az volt a feladatom, hogy úgy támogassam a támadásokat, mint a harmadik gólnál. A második játékrészben, a több cserét követően gyémántfelállásra váltottunk. Miňo Dimunnal és Miro Káčerrel rotáltunk, szerintem remekül teljesítettünk. Tudom, azt várják tőlem, hogy a csapat vezére legyek. Igyekszem ennek meg is felelni” – ígérte a szlovák válogatott labdarúgó, aki 2018 februárja és 2019 márciusa között 42 bajnoki találkozón hat gólt szerzett a DAC színeiben. A jelenlegi idényben eddig két alkalommal kapott lehetőséget.