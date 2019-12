DAC - Vida Máté: "Jó félévet zártunk"

Pályafutása legjobb félévén van túl Vida Máté, a DAC 23 éves középpályása, aki három év után a válogatottba is visszatért – és Marco Rossinál is alapember lett.

„Egy nagyon erős első félidőt játszottunk, és a második játékrészben szerettük volna tovább fokozni az iramot. A kétes módon bekapott második gól kicsit megtörte a lendületünket, amelynél szerintem Kristopher ellen szabálytalankodtak, de ez már csak részletkérdés. Úgy gondolom, hogy a szombati a jobb meccseink közé tartozott az őszi szezonban, tehát nincs miért csalódottnak lennünk. A legtöbbet akkor hozhattuk volna ki belőle, ha belőjük a helyzeteinket és értékesítjük a tizenegyest is, ami döntő volt. Mindent megtettünk, egy erős ellenfél ellen mutattunk be jó játékot. Ez egy oda-vissza meccs volt, mindkét oldalon sok helyzettel” – értékelte a szombati, Slovan elleni (0:2) rangadót Vida Máté, a DAC és a magyar válogatott középpályása.

Ezzel a találkozóval zárta a DAC az őszi idényt, amely során 35 pontot gyűjtött. A harmadik helyen telelnek a sárga-kékek. „Szerintem a mostani volt az egyik, ha nem a legjobb félévem a pályafutásom során. Bekerültem a válogatottba, a DAC-cal is jó teljesítményt nyújtottunk, gólokat is szereztem. Remélem, hogy tavasszal meg tudom még ezt toldani és akkor elégedett lehetek. A csapat szempontjából egy nagyon nehéz őszi szezont zártunk, hiszen majdhogynem heti szinten dőltek ki a kulcsembereink. Minden találkozóra úgy mentünk ki, hogy a lehető legtöbbet nyújtsuk. Nyilván voltak olyan bakik, mint a Szered vagy a Nagymihály elleni találkozók, amiket át kell beszélni, hiszen az ott elhullajtott pontokkal nem tíz, hanem csak négy pont lenne a Slovan előnye. Már a meccs előtt is elmondtam, hogy ha tíz pontra nő a különbség a két csapat között, akkor komplikált lesz a bajnoki címért való küzdelem. Sosem lehet tudni, de nyilván a Slovan nem fog elfogyni, hiszen van huszonkét olyan játékosuk, akik bármelyik élvonalbeli együttesben stabil kezdők lennének. Úgy gondolom, hogy van még min dolgoznunk, de egy jó félévet zártunk, amit tavasszal meg kell egy kicsit toldanunk,” – fűzte hozzá a hatszoros válogatott labdarúgó.

Vasárnap Máté számára is megkezdődött a téli pihenő időszaka. „A következő hónapban elég sok helyen megfordulok majd: Győrben lakom, de mivel soltvadkerti vagyok, oda is hazamegyek és Budapestre is ellátogatok. Kapunk egyéni edzéstervet, amit be kell tartani, és akkor úgy állhatunk neki a tavasznak, hogy mindenki friss lesz és egészséges.”



fcdac.sk