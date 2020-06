DAC: Vida Máté ebben az évben már nem léphet pályára

A Slovnaft Cup-ból való kiesés nem az egyetlen veszteség, amit szerdán Rózsahegyen elszenvedett a DAC: a csapat több hónapra elvesztette egyik kulcsemberét.

Vida Máté az első félidő vége előtt néhány perccel maradt lent a földön. „Balszerencsés mozdulat volt, senki még csak hozzám sem ért. Egyszerűen ez egy olyan szituáció volt, amelynek nem kellett volna így végződnie. Sajnos mégis megtörtént és hosszú kihagyás vár rám” – tért vissza a történtekre a 24 éves középpályás.

A hatszoros magyar válogatott játékost csütörtökön reggel megröntgenezték, ahol kiderült, hogy a csontok épek. Ezt követően mágneses rezonanciás kivizsgálást abszolvált, amely a jobb térdében az LCA, tehát a külső keresztszalag teljes szakadását mutatta ki. Mátéra műtét vár és a felépülés várható időtartama legalább fél év.

„Ez az első súlyosabb sérülésem, sőt azt mondanám, hogy ez pályafutásom legelső sérülése, ha nem számítom bele az egy-két hetes kihagyásaimat. Egy sérülés sosem jön jókor, de most kimondottan rossz időben ütött be. Úgy érzem, hogy Storck úr irányításával nagy dolgokat érhet el a csapat, és személy szerint nekem is ül ez a stílus. Sajnos legközelebb ezt már csak tavasszal próbálhatom ki” – tette hozzá szomorúan Vida.



