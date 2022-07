DAC - Veszelinov: Kétszáz százalékos koncentráció kellett

Dani, hogyan értékelnéd a Víkingur elleni összecsapást a kapuból?

„Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, kemény csapat ellen játszottunk. Fizikálisan erősek voltak, a gyors ellentámadásokra építettek, ezért nagyon oda kellett figyelnünk. Mi birtokoltuk többet a labdát, az ellenfél csak a labdavesztéseink után tudott helyzetbe kerülni és pontrúgásokból veszélyeztettek.”

A stáb mindegyik ellenfelet alaposan kielemzi, rámutat az erősségekre és a gyengeségekre. Volt valamilyen meglepő elem a Feröer-szigetekiek játékában?

„Nem hinném. A pontrúgásokra hívta fel a figyelmünket a stáb – amiből volt is helyzetük – és a gyors ellentámadásokra.”

Az általad említett helyzetnél óriási védéssel akadályoztad meg a hazai egyenlítést. Hogyan láttad azt a szituációt és az volt számodra a mérkőzés legnehezebb pillanata?

„Több nehéz momentum is volt, például minden egyes szögletnél kétszáz százalékos koncentráció kellett a csapattól az öltözőben megbeszéltek alapján. Szerencsére mindent sikerült hárítanom.”

Kétgólos előnnyel várjátok a visszavágót, ami egyrészt megnyugtató, másrészt viszont nem mehettek biztosra. Milyen meccsre számítasz a jövő héten Dunaszerdahelyen?

„Ugyanolyan kemény lesz, mint a tegnapi összecsapás. Az első meccsen is tapasztalhattuk, hogy motivált az ellenfél, a hetvenedik perc után is mentek előre, sőt a második találatot követően is akartak a szurkolók buzdítása mellett. Oda kell rájuk figyelni, nem szabad engedni, hogy vezetést szerezzenek. A védekezésben és a támadásban is ott kell lennünk fejben és mihamarabb eldönteni a továbbjutás kimenetelét. Természetesen odahaza a saját szurkolóink előtt más meccset várok. Remélhetőleg minél többen kijönnek majd buzdítani minket, mindenkit szeretettel várunk. Közös erővel bizonyosan kiharcoljuk a továbbjutást.”

A visszavágó előtt még vár rátok egy zsolnai bajnoki találkozó is, amely szintén nem ígérkezik egyszerűnek. Bár előnyötökre szolgálhat, hogy pár napon belül harmadszor is műfüvön léptek pályára. Milyen meccset vársz?

„Kemény kilencven percre számítok, hozzánk hasonlóan a Zsolna is szereti birtokolni a labdát. Remélhetőleg nekünk jön ki jobban a lépés és kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket. Belőlük is alaposan felkészülünk és meglátjuk, mit hoz a találkozó.”



(dac1904.sk)