DAC-válogatott: Kalmár gólpasszokat osztogatott, Herc találata csak a szépítéshez volt elég

Az év utolsó válogatott összecsapásaira a DAC nyolc játékosa kapott meghívót. A szlovák válogatottat ezúttal nem képviselte egyetlen sárga-kék játékos sem, ugyanis Ľubomír Šatka sérülés miatt kimaradt a keretből, Tomáš Huk pedig csak a tartalékok között kapott helyet. Az U20-as válogatottnál Adrián Slančíkra szintén csak vésztartalékként számítottak.

Lássuk, hogy szerepeltek a DAC játékosai a válogatott mérkőzéseken!

A szlovák U20-as válogatott Portugáliában vendégeskedett, ahol a hazaiakkal két felkészülési mérkőzésen is összemérték erejüket. A pénteki (november 16.) összecsapáson a DAC három fiatal játékosa, Dominik Špiriak, Martin Bednár és Christián Herc is a kezdőben kapott helyet – sőt, utóbbi viselhette a csapatkapitányi karszalagot is. A mérkőzést végül a hazaiak nyerték 3:1-re, a szlovákok egyetlen találatát éppen Herc szerezte.

A két válogatott vasárnap is megmérkőzött egymással – akkor már szorosabb, 2:1-es eredmény született a portugálok javára. A szlovákoknál Bednár és Herc végig a pályán volt, Špiriak pedig a 85. percben állt be csereként.

Kalmár Zsolt és a magyar válogatott a Nemzetek Ligája utolsó fordulóiban volt érdekelt. A DAC játékosára mindkét mérkőzésen kezdőként számított Marco Rossi szövetségi kapitány, amit Kalmár remek játékkal és két gólpasszal hálált meg. Az észtek ellen (2:0) szögletből kanyarította Orban fejére a labdát, aki aztán védhetetlenül a kapuba fejelt, ezzel megszerezve a vezetést. Kalmárt végül a 84. percben Kleinheisler váltotta.

A DAC játékosa a finnek elleni meccsen (2:0) is főszerepet vállalt a vezető találat megszerzésében. Kalmár remek indítást kapott a tizenhatos határa körül, majd egy gyönyörű sarkazással visszatette a labdát a középen érkező Szalai Ádám elé, a Hoffenheim csatára pedig védhetetlenül a kapuba talált. Kalmár végig a pályán volt, a 78. percben sárga lapot kapott.

A DAC elsőszámú hálóőrét, Martin Jedličkát ezúttal is beválogatták a csehek U20-as csapatába, amely az Elite League nevű bajnokságban szerepel. A csehek ezúttal Svájc válogatottját fogadták Brünnben. A hazaiak végül 2:1-es győzelmet arattak, Jedlička mindvégig a kapuban volt.

Az ukrán U21-es válogatottba ezúttal csak Stanislav Bilenkyi kapott meghívót, aki a kispadon kezdett a Grúzia elleni felkészülési mérkőzésen. A DAC játékosa végül a 80. percben lépett pályára Yurii Shpyrka helyére, a mérkőzés 3:3-as döntetlennel végződött.

Bár Vakoun Issouf Bayo újfent meghívót kapott a 2019-es Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében szereplő elefántcsontparti válogatottba, a feljegyzések szerint a DAC gólgyárosa nem volt ott a Guinea elleni 1:1-re végződő találkozón – sem a kezdő tizenegyben, sem a cserék között.

A Honduras (0:1) és Ecuador (1:2) elleni felkészülési mérkőzésen is kezdőként lépett pályára Eric Javier Davis Panama válogatottjában. Előbbi találkozón a 72. percben váltotta őt Andrade, Ecuadorral szemben pedig végig a pályán volt.

(tt)