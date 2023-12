DAC-Trenčín - Muñoz: "Az egy pont mindkét csapat számára jónak mondható"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Mindkét csapat győzelmi ambíciókkal lépett pályára. A piros lap viszont egyértelműen megváltoztatta a helyzetet. A kiállítás után más rendszerben kezdtünk el játszani, nagyobb hangsúlyt fektettünk a biztonságra. Szerettük volna oltalom alatt tudni a kapunkat. Tudtuk, miben rejlik a Trenčín ereje, ezért igyekeztünk megállítani őket a széleken. Számomra fontos az egyensúly, és az, hogy ne kapjunk gólt. Ez zsinórban harmadszor is sikerült, még ha ma szenvedtünk is az emberhátrány miatt. Így is volt viszont két-három kiélezett helyzetünk, melyekből betalálhattunk volna, sőt akár meg is nyerhettük volna a meccset. Végeredményben azonban az egy pont mindkét csapat számára jónak mondható.”

Ilija Stolica (Trenčín): „Mindenekelőtt szeretném megköszönni a szívélyes fogadtatást, és azt a hangulatot, ami a stadionban fogadott. Nagyon jó érzés, amikor a szlovák ligában ilyen atmoszféra uralkodik egy stadionban. Gratulálok a hazai pályagondnokoknak, akik a kedvezőtlen téli időjárás ellenére is játékra alkalmassá tudták varázsolni a pályát, és bebizonyították, hogy ilyen feltételek mellett is lehet dolgozni. Gratulálok továbbá mindkét csapatnak, mert az első perctől kezdve igyekezett megszerezni a vezetést. Mindkét együttes a legjobbját igyekezett játszani, és meg akarta mutatni a saját játékstílusát. A csapatomon láttam, hogy dominálni akar, akár labdával, akár labda nélkül. A kiállítás természetesen olyan helyzetbe hozta a DAC-ot, amely során többet kellett védekeznie, mint ahogy azt eltervezte, és amilyen céllal pályára léptek a játékosai. Igyekeztünk kihasználni az emberelőnyt, de több tizenhatosba történő betörésre lett volna szükség ahhoz, hogy élni tudjunk a lehetőséggel.”



