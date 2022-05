DAC-Trenčín - Janeiro: "Elértük a célunkat, noha sokan nem szép dolgokat mondtak szezon közben"

Joao Janeiro (DAC): „Egy nagyon jó mérkőzésen két nagyon jó csapat feszült egymásnak. Nyílt volt a meccs, és ha mindketten játszani akarják a futballt, akkor helyzetek is vannak. Gratulálok a klubnak, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Köszönöm az ismerőseimnek, akik ma néztek engem és a családomnak. A Trenčín nagyon jó játékkal rukkolt elő. Az első félidőben volt több helyzetünk, de a másodikat is egy nagy ziccerrel kezdtük, aztán viszont a vendégek domináltak. A cserék után sikerült visszajönnünk a meccsbe. Nagyon boldog vagyok, hogy kétszer is rögzített helyzetet követően találtunk be, a szezon során ez nem volt gyakori. Az összpontosítás és a minőség volt ma a döntő. Novemberben, amikor ide jöttem, a hatodik, hetedik helyen állt a csapat. Ha ilyen helyzetben érkezik egy edző, majd a végén sikerül kiharcolnia az európai kupaszereplést, akkor nem lehet elégedetlen. Az első három meccsünket megnyertük, majd döntetleneztünk a Slovannal és a Ružomberokkal. Jött a tél, elment Schäfer és Jedličkával sem számolhattunk. Mindenesetre nagyon büszke vagyok a fiúkra. A klub zsinórban ötödik alkalommal lesz ott a nemzetközi kupaporondon, ezt pedig megérdemli. Mindenki örülhet, és mindenkinek támogatnia kell a klubot. Egy kevésbé sikeres idénykezdet után elértük a célunkat, noha sokan nem szép dolgokat is mondtak szezon közben, de nekem az volt a feladatom, hogy kivezessem a csapatot Európába. Az év minden napján keményen dolgoztam, csak akkor pihentem, amikor decemberben tíz napig az ágyat nyomtam a covid miatt. Sikerült visszavezetünk a csapatot oda, ahová tartozik. Ez az este a klubé, és nem feltétlen arról kell, szóljon, hogy mi lesz velem. Beszélgetni szeretnék a családtagjaimmal, barátaimmal. Három napig él még a szerződésem, de most szeretném kiélvezni ezt az eredményt, és megünnepelni.”

Juraj Ančic (Trenčín): „Megrémülve kezdtük az első játékrészt, az ellenfél veszélyes helyzeteket dolgozott ki, az egyiket követően pedig nyeregben érezhette magát. A bekapott gól után igyekeztünk átvenni az irányítást. A második játékrészben más volt a forgatókönyv, mindent beleadtunk, nem volt mit vesztenünk. Nyomás alá helyeztük a hazaiakat, de nekik is voltak helyzeteik. Ugyan egy rögzített szituációt követően gólt kaptunk, de a második játékrészben nyújtott teljesítményért emelem kalapom a fiúk előtt. Az ellenfél egy góllal volt szerencsésebb és jobb, így továbbjutott. Gratulálok ezért.”



(dac1904.sk/šport.sk)