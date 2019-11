DAC-Trenčín – Hyballa: Ez az, amit elvárok a csapattól!

Peter Hyballa (DAC): "A mérkőzés utolsó három perce volt a legjellemzőbb, amikor is a trencséniek hosszú labdákkal próbáltak játszani, mi pedig letámadtuk őket. Ez az, amit elvárok a csapattól, hogy támadjunk és letámadjunk. Ma ez bejött. Az ellenfelet amiatt szeretném megdicsérni, mert focizni jöttek. Amikor olyan csapat ellen játszunk, amely focizni szeretne, az sokkal jobb, mintha olyasvalakik ellen játszanánk, akik beállnak védekezni. Három gólt lőttünk és egy nagyon jó meccset láttunk. Sok mérkőzést nézek meg a ligában, gyakorta unalmasakat is, de ez a mai kitűnő volt. Ehhez pedig a Trencsén is hozzájárult, mivel offenzív játékot játszik."

Norbert Hrnčár (Trenčín): "Érdekes mérkőzés volt. Az első félidőben mindkét oldalon, a másodikban viszont megszűnt az offenzívánk. Könnyen labdát vesztettünk támadás közben, az ellenfél pedig jól fordított és élt a lehetőséggel. Az első félidő jó volt a mi szemszögünkből, a másodikban viszont sok labdát vesztettünk. Hiányzott a csapatból a győzelem iránti erősebb vágy, a győzelmi mentalitás."

(TASR)