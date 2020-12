A DAC támadója iránt érdeklődik Peter Hyballa új csapata

A Sportowe Fakty nevű lengyel portál szerint a krakkói együttes, amelynek élére nemrégiben nevezték ki a tavaly még a DAC-ot irányító Peter Hyballát, két játékos iránt érdeklődik: egyikük Krystian Wachowiak, a Chojnice labdarúgója, a másik pedig a Dunaszerdahelyen futballozó Marko Divković.

A 21 éves játékos az idei szezonban remek teljesítményt nyújt a DAC-ban: 16 bajnokin 8 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Teljesítményére a horvát U21-es válogatottban is felfigyeltek, novemberben pedig a livtánok ellen be is mutatkozhatott. A fiatal támadó meghálálta a bizalmat, a 7:0-ra megnyert találkozón ugyanis három gólpasszt is kiosztott. A mértékadó Transfermarkt 400 ezer euróra taksálja Divković piaci értékét.



