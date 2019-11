DAC - Száraz: "Nem vagyok hős"

Milyen volt a mérkőzést követő éjszaka és a reggeli ébredés?

„Hihetetlen érzés volt. Boldog vagyok, amiért így történtek a dolgok, minden egyes pályán töltött pillanatot nagyon élveztem. Tényleg nagyon örülök a továbbjutásnak.”

Mi futott át a fejeden, amikor Martin Jedličkát kiállították.

„Nagyon gyorsan kellett pályára lépnem, igazából be se tudtam rendesen melegíteni. Az edző olyan tanácsokkal látott el, hogy egyszerűen oldjam meg a dolgomat, hiszen a meccs utolsó percei pörögtek. A srácok egyszerűen futballoztak, így semmitől sem kellett tartanom.”

Milyen érzés volt, amikor az egész stadion a nevedet skandálta?

„Hihetetlen, semmi ehhez hasonlót sem éltem még át. Nagyon boldog vagyok, amiért ez a hazai közönség előtt történt meg és szeretném nekik megköszönni, hogy támogattak. Semmiképpen sem érzem viszont hősnek magam, hiszen csapatként harcoltuk ki a továbbjutást. Az egy mindenkiért, mindenki egyért jegyében léptünk pályára.”

Kitől kaptad a legszebb dicséretet?

„A szüleimtől, akik rögtön a találkozó után írtak, továbbá a közeli barátaimtól, a csapattársaimtól és az edzőktől.”

A sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző arról elmélkedett, hogy a tizenegyespárbaj kimenetele csak a szerencsén vagy a felkészültségen is múlik. Kapusként neked mi a véleményed erről?

„Szerintem a büntetőpárbaj egy sorsjáték, ahol a kapusnak szerencsére is szüksége van. Úgy gondolom azonban, hogy önbizalommal kell belevágni, és akkor nincs mitől tartani.”

Az összecsapás előtt tanulmányoztátok a nagyszombatiak tizenegyeseit?

„Igen, elemeztük azokat, az edző adott is néhány rájuk vonatkozó utasítást. Videókat néztünk arról, hogy ki hova lövi, de végül a saját megérzéseimre hallgattam.”

Hyballa vezetőedző azt mondta, hogy egyáltalán nem volt ideges Jedlička kiállítása után, mert tudja, hogy mennyire vagy felkészült és mert ismeri a képességeidet. Mennyiben segített neked az a tény, hogy a II. ligás somorjai farmcsapatban folyamatosan játéklehetőséget kapsz?

„Nagyon jó érzés ilyen szavakat hallani az edzőtől. A Somorja mindenképpen a segítségünkre van abban, hogy játékban vagyunk. Bár nem minden hétvégén tudunk ott pályára lépni, mert néha a DAC A csapatának is aznap van mérkőzése, de az ottani pályára lépéseknek köszönhetően jobbnak és felkészültebbnek érzem magam.”

Az első és eddigi egyetlen élvonalbeli összecsapásodat két és fél éve abszolváltad, a következő fontos mérkőzésre tehát elég sokat kellett várnod a DAC felnőttcsapatában. Mikor szeretnél legközelebb védeni? Megjegyezzük, hogy Martin Jedlička a tegnapi kiállítása miatt hiányozni fog a kupa márciusi negyeddöntőjéről.

„Bármi megtörténhet, de bízom benne, hogy egészséges maradok és mihamarabb bekerülök a kapuba. Minden egyes találkozón felkészültnek kell lenni, mert nem tudhatjuk, hogy mi történhet és várni fogok a lehetőségre. Ez tegnap (csütörtökön) is beigazolódott. Együttesünk fiatal kapusokkal rendelkezik, aminek köszönhetően remekül megértjük és ösztönözzük egymást. Bármelyikünk is kerüljön be a kapuba, a másik kettő támogatni fogja.”



fcdac.sk